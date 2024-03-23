Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отели предоставили гостям бесплатный подарок
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых: как это отразится на недвижимости
Nature Communications: генетическая модификация иммунных клеток поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера
Хороший водитель так не делает: три ошибки новичков, которые раздражают опытных автомобилистов
Проверьте вашего тренера. Возможные признаки его непрофессионализма
Ветеринары рассказали, как понять, что кот болен
Адам Вингард планирует снять третий фильм про Годзиллу и Конга
Пять средств для лица и тела, с которых здорово начинать утро
Многодетная мать пожаловалась на жизнь в разваливающемся общежитии Черногорска
Эти сорта арбузов порадуют ранним урожаем: у них очень приятный вкус

Ранние сорта арбузов "Турбо F1", "Атаман F1"

1:16
Садоводство » Плодовые

Излишне говорить о популярности ранних сортов арбузов, поскольку ясно, что каждый желает начать сезон употребления этой ягоды как можно скорее. Специалисты по селекции не остались в стороне и порадовали выведенными ранними сортами.

Ранние сорта арбузов "Турбо F1", "Атаман F1"
Фото: Own work by Piotr Frydecki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Турбо F1". Этот сорт относится к ультраранним гибридам. Созревание происходит всего за 55 дней. Растение представляет собой мощный гибрид с сильно развитыми корнями. При капельном поливе образует 4-5 завязей на каждой плети. Форма плодов овальная, с тёмно-зелёной окраской и светлыми полосами, их вес варьируется от 9 до 15 кг. Мякоть обладает очень приятным вкусом.

"Атаман F1". Это гибридный сорт, время созревания которого составляет от 70 до 85 дней. Растение обладает мощной корневой системой и развитыми листьями. Плоды имеют эллипсовидную форму, зелёного цвета со слабо выраженными полосками. Мякоть ярко-красная, с насыщенным сладким вкусом. Этот сорт обладает высокой урожайностью, а его плоды имеют длительный срок хранения.

Ранее мы рассказали, как избавиться от кротов.

Какие сорта арбузов я выращиваю на своем огороде
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Идеальное место для толстянки: поставьте её туда и привлеките деньги в дом — улучшится финансовый достаток

При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.

Куда поставить толстянку в доме?
Зачем опрыскивать сад белизной?
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями
Это растение цветёт до первого снега: создайте волшебную атмосферу в саду — настоящая жемчужина на вашем участке
Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Последние материалы
Ветеринары рассказали, как понять, что кот болен
Адам Вингард планирует снять третий фильм про Годзиллу и Конга
Ранние сорта арбузов "Турбо F1", "Атаман F1"
Пять средств для лица и тела, с которых здорово начинать утро
Многодетная мать пожаловалась на жизнь в разваливающемся общежитии Черногорска
Еще год россияне смогут въезжать в Тайланд без виз
Глава Банка России порекомендовала россиянам держать сбережения в рублях
Стоматолог-хирург Нимаев: у курильщика могут быть проблемы с приживанием зубного импланта
Диетолог Редина перечислила продукты, которые улучшают состояние кожи
CSA: ученые обнаружили, что черепа некоторых женщин-викингов имеют измененную форму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников