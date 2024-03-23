Эти сорта арбузов порадуют ранним урожаем: у них очень приятный вкус

Ранние сорта арбузов "Турбо F1", "Атаман F1"

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Излишне говорить о популярности ранних сортов арбузов, поскольку ясно, что каждый желает начать сезон употребления этой ягоды как можно скорее. Специалисты по селекции не остались в стороне и порадовали выведенными ранними сортами.

Фото: Own work by Piotr Frydecki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Турбо F1". Этот сорт относится к ультраранним гибридам. Созревание происходит всего за 55 дней. Растение представляет собой мощный гибрид с сильно развитыми корнями. При капельном поливе образует 4-5 завязей на каждой плети. Форма плодов овальная, с тёмно-зелёной окраской и светлыми полосами, их вес варьируется от 9 до 15 кг. Мякоть обладает очень приятным вкусом.

"Атаман F1". Это гибридный сорт, время созревания которого составляет от 70 до 85 дней. Растение обладает мощной корневой системой и развитыми листьями. Плоды имеют эллипсовидную форму, зелёного цвета со слабо выраженными полосками. Мякоть ярко-красная, с насыщенным сладким вкусом. Этот сорт обладает высокой урожайностью, а его плоды имеют длительный срок хранения.

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