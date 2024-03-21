Крот уйдёт на участок к соседу: просто закопайте это в саду - вредителю не понравится

Как избавиться от кротов?

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Существует несколько способов избавиться от кротов. Садоводы рассказали о самых действенных.

Фото: https://www.inaturalist.org/photos/60073426 by Christoph Moning is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Посадка ароматических растений. Это самый эффективный и простой метод. Растения с сильным запахом, такие как тагетис, сельдерей, иссоп, базилик, укроп и другие, могут отпугивать кротов. Необходимо высаживать их небольшими группами по всему участку. Через 1,5 месяца после посадки они начнут выделять запах, и кроты сами покинут ваш огород.

Использование рыбных отходов. Раскапывание отходов от солёной селедки (порченая рыба, внутренности, голова и т. д.) на выходе из нор кротов также может помочь избавиться от них. Однако этот метод менее эффективен, поскольку после разложения рыбных отходов в земле животные могут вернуться, и придется применять этот метод повторно.

Пересадка нарциссов. Кроты не переносят запах нарциссов, поэтому высаживание их вблизи кротовых норок может быстро побудить кротов покинуть ваш участок. Положительные результаты станут заметны уже через несколько недель.

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