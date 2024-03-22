Это растение цветёт до первого снега: создайте волшебную атмосферу в саду — настоящая жемчужина на вашем участке

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Колхикум порадует вас обильным цветением до поздней осени

1:30
Садоводство » Цветы

Это растение отличается удивительным циклом развития. Речь о колхикуме или безвременнике.

Колхикум порадует вас обильным цветением до поздней осени
Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот цветок поражает своей нежностью и красотой, создавая волшебную атмосферу в осеннем саду. Колхикум относится к луковичным растениям и лёгок в выращивании.

Осенний колхикум цветёт с конца лета до поздней осени, украшая сад даже в прохладные дни и первые заморозки. Этот неприхотливый многолетник, благодаря своему позднему цветению, получил прозвище "осенник".  

Весной он вырастает из крупных листьев, которые затем отмирают летом. Однако осенью он снова оживает, радуя глаз своими нежно-розовыми цветами на коротких цветоносах. Виды безвременника могут иметь разнообразную окраску, включая белую и сиреневую.

Колхикум легко размножается делением луковиц или семенами, хотя последний метод требует времени и терпения. Луковицы можно высаживать весной или в конце лета. Это растение зимостойкое и может расти на одном месте до 5-6 лет.

Хотя все части безвременника ядовиты, он является прекрасным дополнением к осеннему саду. Его крупные цветы напоминают крокусы и могут радовать глаза до самого снега. В выращивании колхикума нет ничего сложного, а его пышное цветение поднимет настроение и добавит красок в унылые осенние дни.

Ранее мы рассказали, что посадить под вишней.

Безвременник колхикум От посадки до цветения
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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