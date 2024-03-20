Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада

Садоводы Дзен-канала " ХозВопрос" рассказали что на их участке более десятка вишневых деревьев, которые каждый год приносят урожай. Онип научилась использовать пространство под ними, высаживая овощи и декоративные культуры.
В качестве цветов отлично подойдут тенелюбивые виды, цветущие весной или летом. Пространство между деревьями можно стильно оформить многолетниками, такими как примула, галантус и астильба, которые прекрасно растут в тени.
Многие зелёные культуры хорошо справляются с условиями роста под деревьями. Лёгкий грунт и умеренное притенение идеально подходят для роста листового салата, петрушки, пастернака и черемши.
Для борьбы с тлёй, которая может стать проблемой при выращивании вишни, можно высадить лук и чеснок. Они отлично растут на супесчаных почвах и помогают защитить деревья от насекомых.
Для приятного аромата и привлекательного вида можно посадить под вишней душистые почвопокровные травы, такие как живучка ползучая, мята, мелисса и барвинок малый.
Ранее мы рассказали о лучших сортах жимолости.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.