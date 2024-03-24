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Этот сорт капусты сохраняет свои качества в течение 8 месяцев: настоящая любовь дачников

Сорт капусты "Зимовка" идеален для хранения

1:25
Садоводство » Овощи

"Зимовка" — название, которое говорит само за себя: этот поздний сорт капусты хранится целых 8 месяцев!

Сорт капусты "Зимовка" идеален для хранения
Фото: https://www.flickr.com/photos/alabama_extension/49200263377/ by Alabama Extension is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот старинный сорт, выведенный в 1930-х годах, отличается высокой универсальностью и поздним сроком созревания, до 175 дней. Урожайность составляет около 6 кг на квадратный метр и выше при правильном агротехническом уходе, что примерно равняется 450-523 центнерам с гектара.

Капустные головки "Зимовки" имеют плоско-округлую форму и плотную структуру, а вкус и хруст позволяют наслаждаться истинным капустным ароматом круглый год — этот сорт действительно сохраняет свои качества в течение 6-8 месяцев зимой!

Розетка листьев этой капусты полураскидистая, с листьями, обладающими сильноволнистыми краями, серо-зеленого цвета с густым восковым налетом и мягким жилкованием. Забота о "Зимовке" проста: она устойчива к растрескиванию, хладостойка и переносит жару.

Некоторые могут заметить, что вкус свежей Зимовки скромный, но его качество улучшается с хранением. В любом случае, зимой этот сорт находит свое идеальное применение — в квашении, тушении, в голубцах и борщах, где он раскрывает свой потрясающий вкус.

Ранее мы рассказали, куда поставить теплицу на даче.

Капуста белокочанная Зимовка 1474. Краткий обзор, описание характеристик Zimovka 1474
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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