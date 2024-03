От обилия плодов кусты падают под весом: этот сорт томатов удивляет плодоношением — помидоры сочные, как мякоть арбуза

Your browser does not support the audio element.

Этот сорт томатов демонстрирует свою выносливость и плодоношение. Опытом выращивания поделилась огородница Ольга Фомичева, закончившая РГАТУ по специальности "Учёный агроном".

Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic