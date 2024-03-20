От обилия плодов кусты падают под весом: этот сорт томатов удивляет плодоношением — помидоры сочные, как мякоть арбуза

Сорт томатов "Панинские"

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот сорт томатов демонстрирует свою выносливость и плодоношение. Опытом выращивания поделилась огородница Ольга Фомичева, закончившая РГАТУ по специальности "Учёный агроном".

Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Речь о сорте "Панинские". Он среднерослый. В прошлом летнем сезоне, несмотря на не самую лучшую погоду, он продемонстрировал свою выносливость и плодоношение. От обилия плодов куст даже упал под их весом, отмечает огородница.

Плоды этого томата плоскоокруглые и имеют привлекательный красный цвет. Мякоть напоминает арбузную — сочную и освежающую. Вкус "Панинских" томатов насыщенный и томатный с лёгкой кислинкой, а их кожица с лёгкостью отделяется, а мякоть играет разнообразными оттенками.

Сорт хорошо формируется при выращивании в несколько стеблей. Несколько месяцев до сбора урожая агроном проводит обрезку кустов.

"Панинские" — это неприхотливый сорт, который демонстрирует хорошие результаты даже в неблагоприятных погодных условиях.