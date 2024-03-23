Это важно сделать при выращивании георгинов: 4 золотых правила раскрыли садоводы

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Правила ухода за георгинами

1:23
Садоводство » Цветы

Георгины, хотя сегодня они символизируют красоту и веселье с конца лета до осени, были в прошлом едой и строительным материалом. Но сейчас рассмотрим, как правильно вырастить и ухаживать за ними, учитывая их особенности.

Правила ухода за георгинами
Фото: Own work by Sebastian Rittau is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Избегайте влажности. Георгины не любят слишком влажные почвы, поэтому избегайте низин и мест, где вода скапливается. Для улучшения дренажа используйте дренажные материалы при посадке.

Умеренные подкормки. Георгины нуждаются в удобрениях, но избегайте избытка азота, который может замедлить цветение и спровоцировать заболевания, такие как мучнистая роса. Перейдите на минеральные удобрения после весны и начала лета.

Солнечное место. Георгины любят солнце, поэтому выберите для них место, где они получат достаточно света, но будут защищены от палящего полуденного солнца.

Формирование куста. Чтобы георгины росли здорово и цвели обильно, прищипывайте макушки и удаляйте лишние боковые побеги и нижние листья на побегах. Таким образом, куст будет компактным, хорошо проветриваемым и менее подверженным заболеваниям.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить здоровые, красивые и цветущие георгины без лишних хлопот.

Ранее мы рассказали о цветах с необычными формами соцветий.

Основной уход за георгинами, что я делаю для пышного цветения
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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