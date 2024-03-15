Эти необычные цветы удивят своими формами соцветий: привлекут внимание с первого взгляда

Шаровидные цветы для украшения сада

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти цветы привлекают внимание шаровидной формой.

Фото: Own work by Phyzome is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Краспедия шаровидная, происходящая из Австралии, создаёт уникальный вид в саду. В нашей местности чаще всего выращивается как однолетник, достигая высоты 60-90 см, и цветёт с августа по сентябрь. Рекомендуется выращивать её из семян. Краспедия шаровидная не только украсит клумбу в летний период, но и будет радовать глаз зимой, став частью букетов из сухоцветов.

Букашник — низкорослое растение с холодной гаммой цветов, хорошо сочетающееся с камнями, но требующее особого ухода из-за низкой устойчивости к холоду.

Спилантес — редкое однолетнее растение с желто-оранжевыми шаровидными соцветиями, которое хорошо переносит засуху.

Гомфрена шаровидная — многочисленные декоративные сорта этого растения с различной высотой и цветом цветков создадут эффектный акцент в вашем саду.