Эти необычные цветы удивят своими формами соцветий: привлекут внимание с первого взгляда

Эти цветы привлекают внимание шаровидной формой.
Краспедия шаровидная, происходящая из Австралии, создаёт уникальный вид в саду. В нашей местности чаще всего выращивается как однолетник, достигая высоты 60-90 см, и цветёт с августа по сентябрь. Рекомендуется выращивать её из семян. Краспедия шаровидная не только украсит клумбу в летний период, но и будет радовать глаз зимой, став частью букетов из сухоцветов.
Букашник — низкорослое растение с холодной гаммой цветов, хорошо сочетающееся с камнями, но требующее особого ухода из-за низкой устойчивости к холоду.
Спилантес — редкое однолетнее растение с желто-оранжевыми шаровидными соцветиями, которое хорошо переносит засуху.
Гомфрена шаровидная — многочисленные декоративные сорта этого растения с различной высотой и цветом цветков создадут эффектный акцент в вашем саду.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.