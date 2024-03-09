Этот удивительный сорт баклажанов прощает ошибки в уходе: даёт по 10 кг плодов на квадратный метр

Гибрид баклажанов "Бибо F1" - неприхотливый и плодовитый

0:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот удивительный гибрид баклажана — белоснежный красавец с сильным характером. Кусты данного растения, высотой 60-65 см, выдерживают экстремальные изменения температуры и не подвержены различным болезням, таким как мозаика и фузариоз. Они прощают ошибки в уходе и не требуют чрезмерного внимания. Речь тут о "Бибо F1".

Фото: Own work by Tahir mq is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Через 90-95 дней после полного появления всходов вы сможете собирать обильный урожай — до 10 кг плодов на квадратный метр, каждый весом до 400 граммов. Их насыщенный нежный вкус без горечи точно не оставит вас равнодушными.

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