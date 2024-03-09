Этот удивительный сорт баклажанов прощает ошибки в уходе: даёт по 10 кг плодов на квадратный метр

Этот удивительный гибрид баклажана — белоснежный красавец с сильным характером. Кусты данного растения, высотой 60-65 см, выдерживают экстремальные изменения температуры и не подвержены различным болезням, таким как мозаика и фузариоз. Они прощают ошибки в уходе и не требуют чрезмерного внимания. Речь тут о "Бибо F1".
Через 90-95 дней после полного появления всходов вы сможете собирать обильный урожай — до 10 кг плодов на квадратный метр, каждый весом до 400 граммов. Их насыщенный нежный вкус без горечи точно не оставит вас равнодушными.
Ранее мы рассказали о сорте томатов, который идеально подходит для теплиц.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.