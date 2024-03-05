Этот сорт помидоров идеален для теплицы и открытого грунта: не нужно пасынковать и подвязывать

Этот сорт томатов не требует пасынкования и подвязывания. Речь об "Аксанте".
Кусты вырастают до 70 см. Сорту не страшны колебания температуры, что позволяет его легко выращивать в открытом грунте или в теплице. Жёлтые плоды созревают через 93-97 дней. Их можно использовать как в свежем виде, так и для консервирования. Томаты достигают веса до 120 г.
Ранее мы рассказали о крупном сорте томата с плодами до 2 килограммов.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.