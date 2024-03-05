Этот сорт помидоров идеален для теплицы и открытого грунта: не нужно пасынковать и подвязывать

Сорт томатов "Аксанта" - неприхотлив и идеален для теплиц

0:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот сорт томатов не требует пасынкования и подвязывания. Речь об "Аксанте".

Фото: flickr.com by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кусты вырастают до 70 см. Сорту не страшны колебания температуры, что позволяет его легко выращивать в открытом грунте или в теплице. Жёлтые плоды созревают через 93-97 дней. Их можно использовать как в свежем виде, так и для консервирования. Томаты достигают веса до 120 г.

Ранее мы рассказали о крупном сорте томата с плодами до 2 килограммов.