Делимся основными советами, которые помогут вырастить рассаду баклажанов

Как выращивать рассаду баклажанов

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание рассады баклажанов является важным этапом, как и других овощей. Правильно подготовленная рассада обеспечит хороший старт для растений и повысит вероятность урожая. Рассказываем об основных аспектах выращивания рассады баклажанов и на что следует обратить своё внимание.

Фото: https://dianehalperin.files.wordpress.com/

Подготовка почвы

Перед посевом баклажанов необходимо подготовить плодородную почву, богатую органическими веществами. Можно добавить компост или перегнивший навоз для улучшения почвы. Рассаду можно выращивать в горшках или контейнерах, используя специальный субстрат для рассады.

Выбор семян и посев

При выборе семян следует предпочтение отдавать крупным и здоровым. Семена, которые высеваются для получения рассады, лучше предварительно прорастить. Для этого их помещают во влажную ткань или вбухают в небольшое количество воды. Когда семена прорастают, можно начинать посев: в каждую емкость засыпаем субстрат на 2/3, затем рассчитываем по одному семени на каждую емкость и присыпаем его слоем субстрата толщиной 1-2 см.

Условия выращивания

Баклажаны предпочитают теплое климатическое условие и требуют высокой температуры для успешного роста рассады. Идеальная температура для прорастания семян составляет около 25-30 градусов Цельсия. Затем, когда появятся первые всходы, температуру можно снизить до 18-20 градусов Цельсия. Рассаду необходимо обеспечить достаточным освещением, поэтому лучше размещать рассаду в светлом месте или использовать искусственное освещение.

Полив

Рассаду баклажанов следует поливать регулярно, но не излишне. Пересушенная рассада может плохо развиться, а слишком переувлажненная может подвергнуться гниению. Рекомендуется поливать рассаду утром или вечером, используя мягкую, но не холодную воду.

Пикировка и пересадка

После того, как рассада достигнет высоты около 10 см и разовьется достаточное количество листьев, можно провести процедуру пикировки — пересадки рассады в отдельные горшки или контейнеры. Это поможет укрепить корневую систему и развитие растений.

Заготовка к посадке в грунт

Примерно за 2-3 недели до посадки рассаду следует начать закалять, вынося ее на несколько часов на открытый воздух, постепенно увеличивая время. Это поможет адаптировать растения к внешним условиям.

Выращивание рассады баклажанов требует внимательного отношения и определенных условий, но с соблюдением всех рекомендаций можно получить здоровую и сильную рассаду, которая будет хорошо переносить пересадку в открытый грунт и принесет вам обильный урожай баклажанов.