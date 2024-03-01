Свёкла пролежит до следующего сезона: корнеплоды будут свежими и хрустящими, мыши и близко не подойдут

Секрет долгого хранения свёклы раскрыт

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот способ позволит сохранить свёклу до следующего сезона. Секрет раскрыл садовод Дзен-канала "Моя прекрасная дача".

Фото: https://www.tuttogreen.it/

Садовод использует алюминиевый бочок. На его дно насыпает слой песка (2 см). Затем укладывает свёклу (не засыпая её песком). Поверх плодов кладёт веточки можжевельника и накрывает всё картоном.

Картон защищает от конденсата, а можжевеловые веточки предотвращают заражение корнеплодов бактериями и грибковыми инфекциями благодаря своим фитонцидам. Ещё одно преимущество этого метода — мыши не лезут к свёкле из-за колючих можжевелов, так что корнеплоды остаются целыми.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете хранить свёклу долго и наслаждаться её свежестью и вкусом в течение многих месяцев. Корнеплоды не сморщиваются и остаются свежими до весны, будь то для салатов, супов или гарниров.