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Совсем скоро 8 Марта, поэтому будет огромный спрос на цветы. Что дарить, чтобы они дольше радовали

Рассказываем всё, чтобы букет был свежим и красивым долгое время

2:20
Садоводство » Советы

Когда мы покупаем свежие цветы или получаем их в подарок, мы хотим, чтобы они оставались свежими и красивыми как можно дольше. Совсем скоро праздник 8 Марта, поэтому рассмотрим, какие букеты лучше всего простоят в воде и как правильно ухаживать за ними.

Рассказываем всё, чтобы букет был свежим и красивым долгое время
Фото: openverse by Muffet is licensed under CC BY 2.0.

1. Гвоздики: Гвоздики являются одним из наиболее стойких цветов в воде. Они могут продержаться до двух недель и даже больше, если правильно ухаживать за ними. Отрежьте концы стеблей и поместите цветы в свежую воду с добавлением пакетика пищевого консерванта для цветов. Заменяйте воду и обрезайте кончики стеблей каждые несколько дней, чтобы сохранить свежесть гвоздиков.

2. Тюльпаны: Тюльпаны также отлично стоят в воде и могут продержаться до двух недель. Поставьте их в чистую, прохладную воду и поместите букет в прохладное место без прямого солнечного света. Чтобы предотвратить осыпание лепестков, помещайте тюльпаны подальше от других цветов и фруктов.

3. Ромашки: Ромашки, такие как васильки или маргаритки, также хорошо стоят в воде. Их можно сохранить свежими около недели. Удалите лишние листья на нижней части стеблей, чтобы предотвратить загнивание. Заменяйте воду в вазе каждые несколько дней и обрезайте кончики стеблей.

4. Хризантемы: Хризантемы являются долговечными цветами, которые могут простоять в вазе около трех недель. Положите хризантемы в свежую воду с пищевым консервантом для цветов, чтобы они дольше сохраняли свежесть. Удаляйте увядшие цветы и заменяйте воду каждые несколько дней.

5. Розы: Розы известны своей прочностью и могут простоять в вазе около недели. Отрежьте кончики стеблей под углом и поместите их в чистую воду. Чтобы розы дольше сохраняли свежесть, удалите листья, которые окажутся под уровнем воды, чтобы они не гнили.

Важно помнить, что каждый цветок имеет свои особенности и требует индивидуального ухода. Некоторые цветы могут быть более стойкими в воде, но все они нуждаются в правильных условиях хранения, регулярном обновлении воды и обрезке стеблей для предотвращения загнивания. Следуйте этим советам, чтобы ваши букеты радовали вас своей красотой как можно дольше.

Топ-5 цветов, которые долго стоят в вазе
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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