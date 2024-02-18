Готовим правильно лунку, когда будем сажать клубнику

Что положить в лунку при посадке клубники

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

При посадке клубники важно не только выбрать правильное место и подготовить почву, но и заботливо подготовить лунку для растения. Лунка — это маленькое углубление в почве, в которое помещается корень растения. От того, как правильно будет подготовлена лунка, зависит дальнейшее развитие и урожайность клубники.

Фото: creativecommons.org by Rob Bertholf is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

При подготовке лунки важным является выбор места для посадки. Клубника любит солнечные места, поэтому лучше всего выбрать участок с хорошей освещённостью. Также важно учитывать, что клубника не любит застоя воды, поэтому выбирайте место с хорошей дренажной системой.

После выбора места необходимо подготовить почву. Клубника предпочитает рыхлые и плодородные почвы, поэтому перед посадкой рекомендуется внести органические удобрения, такие как перегной или компост. Также можно добавить минеральные удобрения, богатые калием и фосфором, которые способствуют развитию корней и укреплению растения.

После подготовки почвы можно приступать к созданию лунки. Её размер должен быть достаточным для размещения корней растения, но не слишком большим, чтобы избежать застоя воды. Глубина лунки должна быть такой, чтобы корни клубники были полностью погружены в почву, а верхний слой земли должен быть на уровне поверхности.

Важно помнить, что клубника любит кислую почву, поэтому перед посадкой можно добавить немного торфа или смеси из торфа и песка в лунку. Это поможет создать оптимальную кислотность почвы для растения.

После создания лунки можно приступать к посадке клубники. Рекомендуется выбирать здоровые и сильные рассадные растения, с корнями длиной около 10 см. Перед посадкой необходимо обрезать поврежденные или слишком длинные корни.

Поместите растение в лунку, расправьте корни и немного придавите землю вокруг них. Затем хорошо полейте растение и землю вокруг него. После этого можно добавить слой мульчи, который поможет сохранить влагу и защитить корни от перегрева.

Важно помнить, что после посадки необходимо регулярно поливать растение, особенно в период активного роста и цветения.