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Не все растения переносят утаптывание снега: рассказываем можно ли это делать

Можно ли утаптывать снег под деревьями и кустами?

2:18
Садоводство » Советы

Утаптывание снега под деревьями и кустами на даче — является одним из способов его утилизации. Однако, перед тем как решиться на такое действие, необходимо учесть ряд факторов.

Можно ли утаптывать снег под деревьями и кустами?
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Первым и самым важным фактором является вид растения. Некоторые растения, особенно молодые, могут быть очень уязвимы к утаптыванию снега под своей корневой системой. Они нежны и нетвердо стоят на земле, поэтому под действием тяжелых мокрых снежных толчков они могут быть повреждены или даже сломаны. Поэтому перед тем, как приступить к утаптыванию снега, необходимо тщательно проанализировать, какие растения могут пострадать от данной процедуры.

Вторым фактором, который следует учесть, является количество снега. Если на участке накопилось большое количество снега, утаптывание его под деревьями и кустами может привести к созданию дополнительной нагрузки на их корневую систему. Если растение уже имеет проблемы с корнями, такая дополнительная нагрузка может усугубить их состояние. Поэтому важно тщательно оценить количество снега и его воздействие на растения перед приступлением к данной процедуре.

Третьим фактором является качество снега. Если снег мокрый и тяжёлый, утаптывание его под растениями может создать давление на их ветви. Это может привести к их изломам или даже полному обрыву. Если вы заметили, что снег плотный и слипшийся, стоит воздержаться от утаптывания его под растениями.

Однако, в некоторых случаях утаптывание снега под деревьями и кустами на даче может быть полезным. Если снег сухой и не очень плотный, он может служить дополнительной защитой для корневой системы растений. Такое естественное укрытие может сохранять тепло и предотвращать замерзание корней. Кроме того, утаптывание снега может служить как дополнительное удобрение для почвы, поскольку при его растаптывании многие природные элементы попадают в почву и обогащают ее.

В итоге, ответ на вопрос можно ли утаптывать снег под деревьями и кустами на даче должен быть осторожным и зависит от конкретных обстоятельств. При принятии решения следует всегда учитывать вид растения, количество и качество снега, а также прогнозируемое воздействие на корневую систему.

Нужно ли утаптывать снег вокруг плодовых деревьев?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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