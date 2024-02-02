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Любите фри? Тогда вот сорта подходящего картофеля

Рассказываем о сортах картофеля для фри

2:27
Садоводство » Овощи

Картофель фри является одним из самых популярных блюд во всём мире. И, конечно же, самое важное в этом блюде – это картофель. Чтобы приготовить вкусные и хрустящие картофельные фри, нужно выбрать правильные сорта этого овоща. Рассмотрим лучшие сорта картофеля для фри.

Рассказываем о сортах картофеля для фри
Фото: Own work by Александр Беляев is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Руссет

Сорт Руссет – один из самых популярных сортов для приготовления картофель фри. Он отлично подходит для жарки, так как обладает плотной текстурой и высоким содержанием крахмала. Руссет имеет светло-жёлтую кожуру и светло-кремовую мякоть. Он имеет нежный и сладкий вкус, который прекрасно сочетается с различными приправами и соусами.

Кеннебек

Сорт Кеннебек – это один из наиболее известных и применяемых сортов картофеля для фри. Он хорошо сохраняет форму и имеет высокое содержание крахмала, что позволяет получить хрустящую корочку при жарке. Кенне́бек имеет светлую, гладкую кожуру и светло-жёлтую мякоть. Его вкус нейтрален, что позволяет усилить его приправами.

Ями

Сорт Ями – это относительно новый сорт картофеля, но уже успел завоевать популярность среди любителей картофель фри. Он обладает высокой хрустящей текстурой и хорошо сохраняет форму во время жарки. Ями имеет кремовую кожуру и светло-жёлтую мякоть. Его вкус сладкий и ароматный, что придаёт картофельным фри дополнительную изюминку.

Марис Пайпер

Сорт Марис Пайпер также популярен для приготовления картофель фри. Он обладает нежной текстурой и отлично сохраняет форму после жарки. Марис Пайпер имеет светло-жёлтые кожуру и мякоть. Его вкус нейтрален, что позволяет ему хорошо сочетаться с различными соусами и приправами.

Лазер

Сорт Лазер также отлично подходит для приготовления картофеля фри. Он обладает плотной текстурой и отлично сохраняет форму. Лазер имеет светло-жёлтые кожуру и мякоть. Его вкус нежный и сладкий, что делает его идеальным для приготовления французского картофель фри.

Для приготовления вкусного и хрустящего картофеля фри рекомендуется выбирать сорта картофеля с высоким содержанием крахмала и плотной текстурой. Руссет, Кеннебек, Ями, Марис Пайпер и Лазер являются одними из самых лучших сортов для этого блюда. Выбирая эти сорта, вы сможете насладиться вкусом настоящего картофеля фри.

Какой сорт картофеля идеален для фри?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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