Любите фри? Тогда вот сорта подходящего картофеля

Рассказываем о сортах картофеля для фри

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Картофель фри является одним из самых популярных блюд во всём мире. И, конечно же, самое важное в этом блюде – это картофель. Чтобы приготовить вкусные и хрустящие картофельные фри, нужно выбрать правильные сорта этого овоща. Рассмотрим лучшие сорта картофеля для фри.

Фото: Own work by Александр Беляев is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Руссет

Сорт Руссет – один из самых популярных сортов для приготовления картофель фри. Он отлично подходит для жарки, так как обладает плотной текстурой и высоким содержанием крахмала. Руссет имеет светло-жёлтую кожуру и светло-кремовую мякоть. Он имеет нежный и сладкий вкус, который прекрасно сочетается с различными приправами и соусами.

Кеннебек

Сорт Кеннебек – это один из наиболее известных и применяемых сортов картофеля для фри. Он хорошо сохраняет форму и имеет высокое содержание крахмала, что позволяет получить хрустящую корочку при жарке. Кенне́бек имеет светлую, гладкую кожуру и светло-жёлтую мякоть. Его вкус нейтрален, что позволяет усилить его приправами.

Ями

Сорт Ями – это относительно новый сорт картофеля, но уже успел завоевать популярность среди любителей картофель фри. Он обладает высокой хрустящей текстурой и хорошо сохраняет форму во время жарки. Ями имеет кремовую кожуру и светло-жёлтую мякоть. Его вкус сладкий и ароматный, что придаёт картофельным фри дополнительную изюминку.

Марис Пайпер

Сорт Марис Пайпер также популярен для приготовления картофель фри. Он обладает нежной текстурой и отлично сохраняет форму после жарки. Марис Пайпер имеет светло-жёлтые кожуру и мякоть. Его вкус нейтрален, что позволяет ему хорошо сочетаться с различными соусами и приправами.

Лазер

Сорт Лазер также отлично подходит для приготовления картофеля фри. Он обладает плотной текстурой и отлично сохраняет форму. Лазер имеет светло-жёлтые кожуру и мякоть. Его вкус нежный и сладкий, что делает его идеальным для приготовления французского картофель фри.

Для приготовления вкусного и хрустящего картофеля фри рекомендуется выбирать сорта картофеля с высоким содержанием крахмала и плотной текстурой. Руссет, Кеннебек, Ями, Марис Пайпер и Лазер являются одними из самых лучших сортов для этого блюда. Выбирая эти сорта, вы сможете насладиться вкусом настоящего картофеля фри.