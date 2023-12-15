Простая подкормка с лимонной кислотой обеспечит рост перцев и томатов

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Часто многие огородники жалуются на рост перцев и томатов. Исправить ситуацию можно, если использовать правильную подкормку. Youtube-канал "Огородная наука" поделился рецептом подкормки после которой овощи активно начнут расти, не будут болеть и дадут много завязей.

Фото: images.squarespace-cdn. com/content/v1/60481e8b74b043581a581d36/86478143-b7fe-4874-b9f1-2815bbebb3de/yellow+leaves+on+tomato+plants-gardenerbasics.com.jpeg

Нужно на 10-литровое ведро воды взять половину чайной ложки лимонной кислоты, столовую ложку сахара и пол чайной ложки сухих дрожжей. Тщательно размешать, настоять пару часов. Готовый раствор развести в соотношении 1:1. Под каждый кустик вылить палитру готового удобрения.

Автор уточняет, что для получения хорошего урожая одних подкормок мало. Растения нужно ещё защитить от вредителей. По словам автора, от них спасает ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов.

Ранее Pravda.Ru рассказала, на каком расстоянии сажать перцы и томаты.