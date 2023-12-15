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Простая подкормка с лимонной кислотой обеспечит рост перцев и томатов

1:01
Садоводство » Овощи

Часто многие огородники жалуются на рост перцев и томатов. Исправить ситуацию можно, если использовать правильную подкормку. Youtube-канал "Огородная наука" поделился рецептом подкормки после которой овощи активно начнут расти, не будут болеть и дадут много завязей.

Простая подкормка с лимонной кислотой обеспечит рост перцев и томатов
Фото: images.squarespace-cdn. com/content/v1/60481e8b74b043581a581d36/86478143-b7fe-4874-b9f1-2815bbebb3de/yellow+leaves+on+tomato+plants-gardenerbasics.com.jpeg

Нужно на 10-литровое ведро воды взять половину чайной ложки лимонной кислоты, столовую ложку сахара и пол чайной ложки сухих дрожжей. Тщательно размешать, настоять пару часов. Готовый раствор развести в соотношении 1:1. Под каждый кустик вылить палитру готового удобрения.

Автор уточняет, что для получения хорошего урожая одних подкормок мало. Растения нужно ещё защитить от вредителей. По словам автора, от них спасает ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов.

Ранее Pravda.Ru рассказала, на каком расстоянии сажать перцы и томаты.

Даже дохлые перцы и томаты пойдут в рост
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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