На каком расстоянии сажают томаты и перцы: самая правильная схема посадки

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Сочные вкусные перцы и томаты считаются незаменимыми овощами на каждом столе. Однако не каждый может вырастить хороший урожай. Важно соблюдать не только правила ухода, но и грамотную посадку. Расстояние между высаженными растениями должно быть около 40 см, а между рядами — 50-60 см. Об этом рассказала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Фото: "Tomatoes" by The Ewan is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как сажать томаты

Однако эти значения могут изменяться в зависимости от климата и способа выращивания, а также от сорта овощей. Например, для низкорослых сортов можно оставить расстояние 30-50 см между растениями и 40-60 см между рядами. Для среднерослых сортов, которые достигают высоты более полутора метров, рекомендуется расстояние около 60-80 см. А высокорослые сорта лучше всего выращивать в теплице. Для них оптимальное расстояние между растениями может быть до 80 см, а между рядами — до одного метра.

Как правильно сажать перцы

Что касается перцев, то на открытом грунте рекомендуется оставлять расстояние между кустами не менее 30-40 см, а ширина междурядий для разных сортов может составлять в среднем до 50-70 см.