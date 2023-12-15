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На каком расстоянии сажают томаты и перцы: самая правильная схема посадки

1:27
Садоводство » Овощи

Сочные вкусные перцы и томаты считаются незаменимыми овощами на каждом столе. Однако не каждый может вырастить хороший урожай. Важно соблюдать не только правила ухода, но и грамотную посадку. Расстояние между высаженными растениями должно быть около 40 см, а между рядами — 50-60 см. Об этом рассказала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

На каком расстоянии сажают томаты и перцы: самая правильная схема посадки
Фото: "Tomatoes" by The Ewan is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как сажать томаты

Однако эти значения могут изменяться в зависимости от климата и способа выращивания, а также от сорта овощей. Например, для низкорослых сортов можно оставить расстояние 30-50 см между растениями и 40-60 см между рядами. Для среднерослых сортов, которые достигают высоты более полутора метров, рекомендуется расстояние около 60-80 см. А высокорослые сорта лучше всего выращивать в теплице. Для них оптимальное расстояние между растениями может быть до 80 см, а между рядами — до одного метра.

Как правильно сажать перцы

Что касается перцев, то на открытом грунте рекомендуется оставлять расстояние между кустами не менее 30-40 см, а ширина междурядий для разных сортов может составлять в среднем до 50-70 см.

Посадка томатов и перца в теплицу. Подготовка грядок.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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