Как зелёное строительство меняет архитектуру: энергоэффективность и новые дизайнерские решения

Эксперт Садовникова: принципы зеленого строительства в России

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зелёное строительство — это концепция, ориентированная на снижение вредного воздействия строительства и использования зданий на окружающую среду, что коррелирует с трендом на ответственное потребление и уважение к природе.

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В недавней публикации на RuNews24 Марина Садовникова из аналитического центра университета "Синергия" поделилась основными принципами и преимуществами зелёного строительства. С 1 ноября 2022 года действует национальный стандарт ГОСТ Р 70346-2022, охватывающий весь цикл жизни строительного объекта, разработанный с учетом специфики России и местного законодательства.

Садовникова выделяет ключевые принципы зелёного строительства, такие как минимизация вредного влияния на экологию и рациональное использование ресурсов во время строительства и эксплуатации зданий. Она подчеркивает, что эти усилия продолжаются на протяжении всего времени использования здания, от эксплуатации до утилизации отходов.

Преимущества такого подхода включают в себя:

Пример ответственного потребления на уровне отрасли

Снижение экологического воздействия, сохранение здоровья человека и обеспечение комфорта без ущерба для качества

Экономию ресурсов и предоставление новых возможностей для архитектурного дизайна и научных исследований

Садовникова также прогнозирует активное развитие зелёного строительства, расширение существующих и внедрение новых технологий.