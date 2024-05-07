Как зелёное строительство меняет архитектуру: энергоэффективность и новые дизайнерские решения

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Эксперт Садовникова: принципы зеленого строительства в России

1:40
Недвижимость

Зелёное строительство — это концепция, ориентированная на снижение вредного воздействия строительства и использования зданий на окружающую среду, что коррелирует с трендом на ответственное потребление и уважение к природе.

Эксперт Садовникова: принципы зеленого строительства в России
Фото: Peakpx is licensed under CC0

В недавней публикации на RuNews24 Марина Садовникова из аналитического центра университета "Синергия" поделилась основными принципами и преимуществами зелёного строительства. С 1 ноября 2022 года действует национальный стандарт ГОСТ Р 70346-2022, охватывающий весь цикл жизни строительного объекта, разработанный с учетом специфики России и местного законодательства.

Садовникова выделяет ключевые принципы зелёного строительства, такие как минимизация вредного влияния на экологию и рациональное использование ресурсов во время строительства и эксплуатации зданий. Она подчеркивает, что эти усилия продолжаются на протяжении всего времени использования здания, от эксплуатации до утилизации отходов.

Преимущества такого подхода включают в себя:

  • Пример ответственного потребления на уровне отрасли

  • Снижение экологического воздействия, сохранение здоровья человека и обеспечение комфорта без ущерба для качества

  • Экономию ресурсов и предоставление новых возможностей для архитектурного дизайна и научных исследований

Садовникова также прогнозирует активное развитие зелёного строительства, расширение существующих и внедрение новых технологий.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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