Как зелёное строительство меняет архитектуру: энергоэффективность и новые дизайнерские решения

Зелёное строительство — это концепция, ориентированная на снижение вредного воздействия строительства и использования зданий на окружающую среду, что коррелирует с трендом на ответственное потребление и уважение к природе.
В недавней публикации на RuNews24 Марина Садовникова из аналитического центра университета "Синергия" поделилась основными принципами и преимуществами зелёного строительства. С 1 ноября 2022 года действует национальный стандарт ГОСТ Р 70346-2022, охватывающий весь цикл жизни строительного объекта, разработанный с учетом специфики России и местного законодательства.
Садовникова выделяет ключевые принципы зелёного строительства, такие как минимизация вредного влияния на экологию и рациональное использование ресурсов во время строительства и эксплуатации зданий. Она подчеркивает, что эти усилия продолжаются на протяжении всего времени использования здания, от эксплуатации до утилизации отходов.
Преимущества такого подхода включают в себя:
Садовникова также прогнозирует активное развитие зелёного строительства, расширение существующих и внедрение новых технологий.
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