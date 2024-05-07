Аэрофлот наращивает количество рейсов в Сочи этим летом: увеличение на 23%

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"Аэрофлот" запустит рекордное количество рейсов в Сочи из Москвы

1:33
Туризм

В этом летнем сезоне "Аэрофлот" увеличит количество полетов из Москвы в Сочи. Рейсы будут осуществляться из аэропорта Шереметьево до 167 раз в неделю, что составляет до 24 вылетов в день, как сообщили в пресс-службе компании. Это на 23% больше, чем в прошлом году.

"Аэрофлот" запустит рекордное количество рейсов в Сочи из Москвы
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

"Аэрофлот" также осуществляет полеты в Сочи из других городов России, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самару, Тюмень, Уфу и Челябинск. Всего из 13 городов в неделю отправляется 318 самолетов.

Стоимость билетов на рейсы "Аэрофлота" из Москвы начинается от 10 тыс. рублей для рейсов, запланированных на 11 и 12 июня. В целом цены на перелет без багажа колеблются от 12 до 18 тыс. рублей в зависимости от даты и времени вылета.

Кроме того, из аэропорта Домодедово в Сочи можно улететь каждый час, при этом услуги предоставляют два перевозчика. Билеты от "Уральских авиалиний" доступны от 11 тыс. рублей без багажа, а цены на июнь в тарифе "Промо" не превышают 15 тыс. рублей. Стоимость места в экономклассе у авиакомпании S7 начинается от 14 тыс. рублей, но в популярные дни может достигать 25-35 тыс. рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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