По соседству с хаосом на Ближнем Востоке ИГИЛ* крепнет в Афганистане и Пакистане. Финансово и логистически

Войны и конфликты дают новые шансы для ДАИШ*

Недавно Израиль совершил мало ожидаемый демарш в диалоге с египетскими посредниками на переговорах с движением "Хамас". Очевидно, что непропорциональная агрессия его армии обороны ЦАХАЛ в палестинском анклаве с тысячами жертв среди мирного населения нарвалась на почти доминирующее осуждение всего мирового сообщества.

Фото: web.archive.org by Michal Huniewicz

А заранее анонсированный масштабный удар по Рафаху может стать, по сути, точкой невозврата, похоронив последние надежды на прекращение кровопролития. В этом городе размещены 1,5 млн беженцев со всего сектора Газа. Пожалуй, израильский истеблишмент уже осознаёт, что многолетняя смертоносная практика "кровь за кровь" только тиражирует ответное волнообразное насилие.

И на этом фоне израильтяне предлагают сделку: "если в ближайшее время будет достигнуто временное прекращение огня, то мы не штурмуем Рафах!"

США в лице госсекретаря Энтони Блинкена поддержали эту инициативу. Весь мир затаил дыхание.

Только электронные порталы, связанные с ДАИШ* /арабская аббревиатура "Исламского государства*/ призывают не верить "вероломным крестоносцам", к коим террористы неизменно относят и Россию. Их логика весьма последовательна, ведь в её основе принцип "черного и белого". Всех обитателей подлунного мира они делят на "правоверных мусульман" и "кафиров". Третьего просто нет. Даже многообразное понятие "человек" — это для них недопустимый нонсенс, бесполезный сантимент. Его нет во внутренней системе идеологических координат террористов — с самых первых шагов в так называемом "суннитском треугольнике" в Ираке в начале нулевых годов.

По их мнению, этот сантимент только расслабляет, сдерживает от тотальной агрессии. Трудно забыть трагические кадры мартовской террористической вылазки в "Крокус Сити Холл", когда боевик ДАИШ* хладнокровно перерезал горло одной из жертв, упавшей ниц после огнестрельного ранения.

Как писал один из проповедников изуверов, "не жалейте тех, кто вокруг, пусть умрут несколько раз". Отсюда неизменная ставка на тотальное насилие и глобальную напряжённость. Чем больше войн, тем лучше. Особенно, если они напрямую не затрагивают интересы ДАИШ*.

Сетевая матрица

Если вновь будут гибнуть палестинцы, так это их участь такая, поскольку не присоединились к спасительной борьбе за "всемирный халифат". В принципе такой же упрощённый подход исповедуется в отношении всех мусульман на всех континентах. Нестабильность и напряжённость только увеличивают шансы боевиков привлекать новичков в свои структуры.

После сирийского сокрушительного фиаско ДАИШ* эта задача превратилась в приоритетную. В конечном итоге развивается и сетевая матрица террористической организации за пределами Ближнего Востока, главным образом в Афганистане и Пакистане.

В центральном афганском регионе, как раз на стыке севера и юга, в последние годы сформировался координирующий филиал ДАИШ-Х* / Хорасан — древнее региональное название/.

Несмотря на противодействие движения "Талибан"*, ДАИШ-Х* набирает силу, уже угрожая странам далеко за пределами Афганистана. Так, эти террористы взяли на себя ответственность за два нападения в апреле на полицейских в субъекте РФ Кабардино-Балкарии.

В последние годы ДАИШ-Х* возглавляет Санаулла Гафари (в арабской стилизации — Шахаб Мухаджер). Выпускник кабульского политехнического университета, он создал разветвлённую террористическую сеть, которая сейчас объединяет боевиков, действующих в пакистанском Белуджистане и дальше в Афганистане — на юго-востоке, в центре и на севере страны. Этот террорист воевал в Сирии, он зарекомендовал себя как специалист-взрывотехник, часто лично инструктирующий боевиков перед терактами.

Санаулла Гафари в немногочисленных интервью неизменно подчеркивает, что талибы сильно преувеличивают уровень противостояния с ДАИШ-Х*. На самом деле есть целые регионы, которые контролируются ДАИШ-Х*, и куда талибы носа не кажут.

Длинный маршрут — под контролем террористов

Да, бывают ситуации, когда происходят столкновения, но они носят локальный характер, не угрожая интересам двух сторон. Кроме того, сглаживать противоречия часто помогают посредники из "Аль-Каиды"*, которые одинаково вхожи и в движение "Талибан"*, и в ДАИШ*. Среди них был одиозный Айман Завахири, ликвидированный спецслужбами США в Кабуле два года назад.

Боевики Санауллы Гафари сейчас действуют в большинстве афганских регионов. Они также "оседлали" маршрут длиной более 1 тысячи километров, пролегающий от пограничного юго-запада Пакистана до границ Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном.

Конечно, речь идёт не о центральных магистралях, а о второстепенных грунтовых дорогах, пролегающих преимущественно через горные массивы. Именно их используют террористы для трафика оружия и снабжения всем необходимым своих отрядов, действующих в различных провинциях Афганистана.

Даже ГСМ зачастую перевозят на безжалостно навьюченных ишаках. Долго, но надёжно! Но реальный источник сегодняшнего могущества ДАИШ-Х* в другом — в наркотиках. Ещё до вывода армейских соединений США из Афганистана люди Санауллы Гафари наложили лапу на этот супердоходный бизнес. И теперь никому его не отдадут.

Мотивация есть безотказная: если "неверных" не убьёт наша пуля, их убьёт героин. Быстро растущие доходы позволяют ДАИШ-Х* финансировать террористическую деятельность не только в Афганистане, но и в Пакистане, Иране, в странах Центральной Азии, а также в России.

Новый старый монстр становится как никогда сильным и мобильным. Мировая разобщённость этому помогает. Чёрно-белые флаги "халифата" отвоевывают всё новые жизненные пространства. И пока этому нет ни конца, ни края.

* террористическая организация, запрещённая в РФ.