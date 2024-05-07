Определены анализы, которые необходимо сдать после окончания поста

Диетолог Луговская: по завершении поста возможен недостаток витаминов и железа

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После окончания поста врач-диетолог и эндокринолог Анна Луговская рекомендует сдать ряд анализов для оценки состояния организма. В их число входят: общий клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и определением СОЭ, анализы на общий белок, ферритин, трансферрин, железо и гомоцистеин.

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Проведение данных обследований позволит выявить возможные проблемы в организме в части белкового обмена, дефицита витаминов группы B и железа, что вероятно при исключении мясных и рыбных продуктов из рациона и, как следствие, снижении потребления белка, как предупредила врач-диетолог.

Согласно заявлению специалиста, после выхода из поста у людей могут возникнуть некоторые неудобства, такие как усиленная тяга к сладкому, затруднения с контролем за питанием, чувство усталости и снижение активности. Именно эти признаки могут свидетельствовать о недостатке белка в организме. Кроме того, если ранее у человека наблюдались проблемы с метаболизмом белка или его недостаток, то ограничения в рационе могли ухудшить это состояние.

"Помимо этого, к основным противопоказаниям для соблюдения поста относятся острые состояния или обострения хронических заболеваний, в первую очередь желудочно-кишечного тракта. Помимо дефицита белка, исключая мясные и рыбные продукты во время поста, мы лишаемся большого количества микро- и макронутриентов — в большей степени это железо и витамины группы В, которые необходимы для полноценной работы организма", — объяснила Анна Луговская.