Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты диетологов: как употреблять мучные изделия, не прибавляя в весе
Как приготовить домашний кетчуп
Как правильно посадить морковь
Science Robotics: роботы отстают от животных в восприятии окружающей среды
В Дубае борются с нашествием комаров после потопа
Маша из "Ворониных" повторила неудавшиеся пробы в сериал
Настоящий рецепт салата Цезарь
Съёмки продолжения сериала "Король и Шут" стартуют этой осенью
Фигуристка Туктамышева сообщила, что на лето у неё "грандиозные планы"
Определены анализы, которые необходимо сдать после окончания поста

Диетолог Луговская: по завершении поста возможен недостаток витаминов и железа

1:42
Здоровье

После окончания поста врач-диетолог и эндокринолог Анна Луговская рекомендует сдать ряд анализов для оценки состояния организма. В их число входят: общий клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и определением СОЭ, анализы на общий белок, ферритин, трансферрин, железо и гомоцистеин.

Диетолог Луговская: по завершении поста возможен недостаток витаминов и железа
Фото: Wikipedia by kropekk_pl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Проведение данных обследований позволит выявить возможные проблемы в организме в части белкового обмена, дефицита витаминов группы B и железа, что вероятно при исключении мясных и рыбных продуктов из рациона и, как следствие, снижении потребления белка, как предупредила врач-диетолог.

Согласно заявлению специалиста, после выхода из поста у людей могут возникнуть некоторые неудобства, такие как усиленная тяга к сладкому, затруднения с контролем за питанием, чувство усталости и снижение активности. Именно эти признаки могут свидетельствовать о недостатке белка в организме. Кроме того, если ранее у человека наблюдались проблемы с метаболизмом белка или его недостаток, то ограничения в рационе могли ухудшить это состояние.

"Помимо этого, к основным противопоказаниям для соблюдения поста относятся острые состояния или обострения хронических заболеваний, в первую очередь желудочно-кишечного тракта. Помимо дефицита белка, исключая мясные и рыбные продукты во время поста, мы лишаемся большого количества микро- и макронутриентов — в большей степени это железо и витамины группы В, которые необходимы для полноценной работы организма", — объяснила Анна Луговская.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров"
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова Войны и конфликты дают новые шансы для ДАИШ*  Александр Трубин Европа идёт к гибели: причины и последствия Сергей Лебедев
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Как приготовить домашний кетчуп
Как правильно посадить морковь
Science Robotics: роботы отстают от животных в восприятии окружающей среды
В Дубае борются с нашествием комаров после потопа
Маша из "Ворониных" повторила неудавшиеся пробы в сериал
Настоящий рецепт салата Цезарь
Съёмки продолжения сериала "Король и Шут" стартуют этой осенью
Фигуристка Туктамышева сообщила, что на лето у неё "грандиозные планы"
Автоинструктор рассказал, как водители "убивают" автомат на парковке
Крупнейший банк Турции перестал открывать счета гражданам РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников