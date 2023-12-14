Гигантские плоды томатов удивят соседей

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Один из уникальных сортов томатов, выделяющихся своими огромными мясистыми плодами, называется "Большой Зак".

Фото: flickr. com by liz west from Boxborough, MA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Всего лишь достаточно посадить семена этого сорта в огороде, чтобы наслаждаться обильным урожаем.

Кусты томата "Большой Зак" способны достигать высоты до 2 метров, поэтому требуется их регулярное подвязывание и пасынкование. Однако несмотря на свой внушительный рост, этот сорт не требует избыточного внимания.

Особенностью этих помидоров является их гигантский размер, где один плод может достигать веса до 700 граммов. Вкус у "Большого Зака" мягкий с приятной кислинкой. Производительность этого сорта оценивается впечатляющими 30 кг на квадратный метр посадочной площади, согласно информации от "ТУТ Новости".