Один из уникальных сортов томатов, выделяющихся своими огромными мясистыми плодами, называется "Большой Зак".
Всего лишь достаточно посадить семена этого сорта в огороде, чтобы наслаждаться обильным урожаем.
Кусты томата "Большой Зак" способны достигать высоты до 2 метров, поэтому требуется их регулярное подвязывание и пасынкование. Однако несмотря на свой внушительный рост, этот сорт не требует избыточного внимания.
Особенностью этих помидоров является их гигантский размер, где один плод может достигать веса до 700 граммов. Вкус у "Большого Зака" мягкий с приятной кислинкой. Производительность этого сорта оценивается впечатляющими 30 кг на квадратный метр посадочной площади, согласно информации от "ТУТ Новости".
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