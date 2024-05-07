Самый простой метод борьбы с сорняками: рассказываем об эффективном решении

Эффективный метод борьбы с сорняками — укладка ландшафтной ткани

3:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Укладка ландшафтной ткани — самый простой и часто наиболее эффективный метод борьбы с сорняками. Это предотвращает прорастание семян сорняков в почве или их посадку и укоренение поверх почвы. А поскольку ландшафтная ткань дышащая, она пропускает воду, воздух и некоторые питательные вещества в почву для питания желаемых растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Установить ландшафтную ткань не намного сложнее, чем расстелить простыню, но важно правильно подготовить почву, чтобы обеспечить ровную поверхность и предотвратить повреждение ткани. Также важно наложить края ткани внахлест и закрепить их, чтобы предотвратить попадание сорняков и укрывного материала через швы.

Ещё одним преимуществом качественной ткани является то, что её можно использовать повторно.

Как постелить ландшафтную ткань

Удалите всю растительность

Выкопайте все сорняки, траву и другую растительность, используя садовую мотыгу, лопату или другой инструмент. Копайте достаточно глубоко, чтобы достать корни; если вы пропустите корни, некоторые растения могут распространиться даже при укрытии ландшафтной тканью. Используйте мотыгу размашистыми движениями, направляя лезвие вниз к земле и немного назад к своему телу, ударяя по земле примерно под углом 45 градусов. В идеале вы должны проникнуть в почву достаточно глубоко, чтобы проникнуть под корни и вырвать весь сорняк вместе с корнями.

Очистите и выровняйте почву

Тщательно обработайте участок стальными садовыми граблями, также называемыми луковыми граблями. Выпалывайте все вырванные с корнем сорняки и сгребайте все ветки, камни и другие острые предметы, которые могут повредить ландшафтное полотно. Во время разгребания убирайте разрыхленные камни и мусор, пока поверхность почвы не станет гладкой.

Уложите ландшафтную ткань

Раскатайте ландшафтную ткань так, чтобы она была параллельна протяженности участка. При необходимости отрежьте материал от рулона с помощью острого универсального ножа (это помогает часто заменять лезвие, чтобы оно всегда было острым). При желании вы можете удлинить куски и обрезать их позже; лучше иметь слишком много ткани, чем слишком мало.

Закрепите ткань скобами

Убедитесь, что ткань установлена правильно, затем закрепите её скобами для ландшафтной ткани, используя молоток или небольшую ручную кувалду. При необходимости обрежьте ткань по краям.

Сажайте растения через ландшафтную ткань (необязательно)

Если вы добавляете растения на участке, сделайте X-образный надрез в ландшафтной ткани для каждого растения с помощью ножниц или универсального ножа. Разрежьте снаружи по направлению к центру и сделайте надрезы ровно такого размера, чтобы можно было выкопать ямку для корневого комка растения. Чем меньше отверстий вы проделаете в ткани, тем лучше.

Добавьте мульчу (необязательно)

При желании покройте ландшафтное покрытие мульчей или другим почвопокровным материалом. Распределите и разровняйте почвопокровное покрытие граблями, соблюдая осторожность, чтобы не повредить ткань.