Идеальный купальник для каждой фигуры: как выбрать правильно

Выбор купальника в соответствии с типом фигуры не должен вызывать стеснения

0:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор купальника играет важную роль, позволяя наслаждаться отдыхом на пляже, не ограничивая себя заботами о внешности. От типа фигуры зависит, какая модель подойдет лучше всего.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Например, для силуэта "песочные часы" подходят лифы с треугольными чашечками и трусы с высокими вырезами, а для фигуры "А-типа" — яркие верхние части купальников и классические трусы.

Для фигуры "яблоко" подойдут темные модели с акцентом в верхней части и трусики с высокой талией в стиле ретро, а для силуэта "прямоугольник" — купальники с вырезами на талии или трусики с завязками, создающими ощущение правильных пропорций.