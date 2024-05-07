Куда едут отдыхать россияне в 2024: владивосток, Сочи и Калининград в топе популярных городов

В 2024 году большинство россиян предпочитают проводить летний отпуск внутри страны, по данным аналитиков сервиса "Авиасейлс". Особенно популярен среди жителей Москвы Калининград, куда направится 14% отдыхающих, причем продолжительность отпуска там составит до восьми дней. На втором месте по популярности у москвичей находится Сочи, куда отправится 13% путешественников на срок в 11 дней. Самыми длинными поездками, длительностью в две недели, выбрали Владивосток, однако это направление выбрали только 2% москвичей, сообщает URA. RU.
Жители Урала также ориентированы на отдых внутри страны — 86% выбрали такой вариант, при этом 31% отправятся в Сочи и 18% в Санкт-Петербург, планируя там пробыть около недели. Среди заграничных направлений лидирует Турция (19%), а поездки в Азербайджан, составляющие 16% всех зарубежных бронирований, планируются на 21 день.
Для сибиряков основным выбором также является отдых внутри России (87%), причем 35% из них отдохнут в Сочи на 13 дней. Казахстан стал самым популярным направлением для тех, кто решил провести отпуск за границей, с планами на 13 дней отдыха.
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