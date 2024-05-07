Вы не поверите, как ваши мысли могут ускорить ваше выздоровление: удивительные результаты новых исследований

Выяснилось, как сильно мысли человека влияют на его здоровье

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Медицинские специалисты осознают, что процесс выздоровления после заболеваний или травм уникален для каждого человека и зависит от множества факторов, таких как возраст, генетический фон, образ жизни и уровень социальной поддержки. Они также подчеркивают значимость психологического настроя и мыслительных процессов пациента.

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Согласно отчетам научного журнала Scientific American, специалисты из лаборатории Лангера провели эксперименты для изучения эффектов ожиданий пациентов относительно времени, необходимого для их выздоровления.

Результаты показали, что восприятие времени пациентами существенно влияет на скорость их восстановления, подтверждая связь между умом и телом, где ум способен влиять на общее состояние здоровья.

Один из первых экспериментов был проведен в 1979 году, когда пожилые мужчины жили в обстановке, воссозданной по образцу 20-летней давности.

Они проводили время как в молодости, и, удивительно, их физические функции, такие как слух, зрение, память и сила, улучшились без медицинских вмешательств, и они выглядели моложе.

Новые эксперименты показали, что ожидание усталости может усилить чувство утомления, а опасения о простуде могут привести к реальному заболеванию. Однако, если люди верили в пользу от упражнений, например, в потере веса, то эти ожидания оправдывались на деле.

Исследователи также изучили скорость заживления ран у пациентов, которые считали, что прошло больше или меньше времени, чем на самом деле. При создании условий, изменяющих восприятие времени, установлено, что раны заживали быстрее у тех, кто думал, что прошло больше времени.