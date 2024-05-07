Митрофанов предположил, когда произойдёт возвращение России на международные соревнования

Митрофанов надеется, что Россия вернётся на международные турниры в 2025 году

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что ориентировочным временем для возвращения российских футбольных клубов и сборной России в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА должен стать хотя бы 2028 год.

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Однако для сборной России, возвращение в международные матчи может произойти и раньше, полагает Митрофанов.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза объяснил, что организация планирует свою деятельность вплоть до 2028 года, потому что на один сезон разрабатывать планирование не имеет смысла.

В организации не исключают, что Россия может вернуться на международную арену в любом сезоне, и исходя из этого предположения выстраивают свою работу.

"Возвращение в 2025 году? Когда мы говорим, что матч с Парагваем переносим на 2025 год, с одной стороны — это так. Но с другой — хотелось бы его не играть в 2025 году, потому что это была бы дата возвращения России на международную арену", — сказал Митрофанов в разговоре с "РБ Спорт".

Отечественные команды были отстранены от международных соревнований в феврале 2022 года решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. В настоящее время РФС работает над планами возвращения российских клубов и сборной в международные соревнования, основываясь на планировании до 2028 года.