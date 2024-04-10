Валуев отреагировал на слова президента УЕФА Чеферина по поводу отстранения россиян

Депутат Валуев назвал лицемерием слова главы УЕФА Чеферина об отстранении российских спортсменов

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на заявление президента УЕФА Александера Чеферина, который утверждает, что не имел другого выхода, кроме как отстранить Россию от официальных международных соревнований.

Фото: vk.com/nickvaluev by ВК-аккаунт Николая Валуева is licensed under public domain

Валуев подчеркнул, что фраза Чеферина верна, и что у него действительно не было другого выхода, однако добавил, что не верит сказанному президентом УЕФА.

"Чушь и лицемерие, но фраза выстроена верно. У него не было другого выхода. Иначе судьба Стросс-Кана", — сказал Валуев в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Российские команды были отстранены от участия в соревнованиях, проводимых ФИФА и УЕФА, начиная с 2022 года.

В последнем евротурнире, в котором российскому "Спартаку" удалось выйти в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22, он должен был встретиться с "Лейпцигом", но игра не состоялась из-за запрета.

В сентябре 2023 года глава УЕФА Александер Чеферин пообещал возвращение россиян после того, как будет закончена СВО. В УЕФА решили допустить молодёжные национальные команды России к участию в международных турнирах, однако позднее это решение было отменено из-за возмущений в Европе.