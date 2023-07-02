15 отпугивающих вредителей в саду растений

4:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ваш сад — это уютное место, где вы можете наслаждаться свежим воздухом и красотой природы. Но что делать, когда вредители начинают атаковать ваши растения? Один из способов борьбы с ними — использование растений, которые отпугивают вредителей.

Огурец

Защита от тли и трипсов

Огурец — это не только вкусное овощное растение, но и отличный отпугиватель от тли и трипсов. Его аромат способен отпугнуть этих вредителей и защитить другие ваши посадки от их нападений.

Базилик

Отпугивание мух

Базилик — прекрасное растение, которое можно выращивать в саду или на кухне. Он известен своим пряным ароматом, который неприятен для мух. Посадите базилик вблизи других растений, чтобы отпугнуть мух и сохранить тем самым посадки в безопасности.

Мята

Борьба с муравьями

Мята — растение с сильным ароматом, она помогает избавиться от муравьев. Ее запах отталкивает муравьев и защищает ваши растения от их вредоносной деятельности.

Петрушка

Отпугивание блох

Петрушка — это не только полезный ингредиент в кулинарии, но и отличное растение для борьбы с блохами. Её аромат помогает отпугнуть блох и защитить ваши растения.

Пеларгония

Отпугивание комаров

Пеларгония — цветущее растение с яркими цветами. Его аромат отпугивает комаров и помогает сохранить ваш сад свободным от этих назойливых насекомых.

Лаванда

Защита от моли

Лаванда — прекрасное растение с яркими цветами и уникальным ароматом. Она отпугивает моль и помогает и дома, и на даче защитить вашу одежду и другие материалы от их вредоносного воздействия.

Розмарин

Отпугивание муравьев и кротов

Розмарин — это ароматное растение, которое не только добавляет вкус в ваши блюда на кухне, но и отпугивает муравьёв и кротов. Посадите розмарин вблизи мест, где вы заметили наличие этих вредителей, чтобы защитить свой сад.

Ромашка

Защита от листовёрток

Ромашка — нежное цветущее растение с прекрасным ароматом. Она отпугивает листовёрток и помогает сохранить ваши растения в безопасности.

Настурция

Отпугивание белок и муравьёв

Настурция — это яркое растение с красивыми цветами. Его аромат помогает отпугнуть белок и муравьёв, которые могут нанести вред вашим растениям.

Мелисса

Отпугивание клопов

Мелисса — растение с лимонным ароматом, отпугивающее клопов. Посадите его вблизи своих растений, чтобы защитить их от этих неприятных вредителей.

Чеснок

Защита от множества вредителей

Чеснок — это многоцелевое растение, которое способно помочь вам в борьбе с различными вредителями. Его запах отпугивает многих насекомых и защищает ваши растения от их атак.

Укроп

Отпугивание тли и бабочек-капустниц

Укроп — овощ с насыщенным ароматом, которое может отпугивает тлю и бабочек-капустниц. Посадите укроп вблизи своих капустных растений, чтобы сохранить их от нападений вредителей.

Цитронелла

Отпугивание комаров и мошек

Цитронелла — это растение с сильным ароматом, которое славится своей способностью отпугивать комаров и мошек. Выращивайте цитронеллу в саду, чтобы наслаждаться летними вечерами без назойливых насекомых.

Майоран

Защита от муравьев и моли

Майоран — ароматное растение, которое помогает отпугнуть муравьёв и моль. Посадите майоран вблизи мест, где эти вредители часто появляются, чтобы защитить свои растения и вещи.

Ревень

Отпугивание кротов и насекомых

Ревень — мощное растение, которое помогает отпугивать кротов и некоторых насекомых. Выращивайте ревень вблизи своих растений и грядок, чтобы предотвратить их повреждение.

Пижма

Отпугивание насекомых

Пижма — это растение с сильным ароматом, которое отпугивает многих насекомых. Разместите пижму в саду, чтобы создать барьер против вредителей и сохранить свои растения в безопасности.

Репейник

Защита от гусениц

Репейник — это растение, которое может помочь защитить ваши растения от гусениц. Его листья содержат вещества, которые неприятны для гусениц и помогают отпугнуть их.

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