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Лучшие кактусы и суккуленты для уюта и пользы на рабочем столе

2:09
Садоводство

Растения на рабочем столе могут создать приятную атмосферу и улучшить ваше настроение во время работы. Кактусы и суккуленты являются отличным выбором для офисных столов, так как они неприхотливы в уходе и могут выжить в условиях с ограниченным доступом к солнечному свету и воде.

Очарование кактусов

1. Ферокактус. Ферокактусы являются одними из самых популярных кактусов для офисных столов. Они имеют круглую форму и шипы, которые придают им уникальный вид. Ферокактусы обычно не требуют много внимания и могут выжить в условиях с ограниченным доступом к солнечному свету. Они также цветут красивыми цветками, что делает их прекрасным украшением для вашего рабочего стола.

2. Шариковый кактус. Шариковые кактусы, также известные как "маленькие живые шарики", идеально подходят для офисных столов. Они имеют компактный размер и плотную форму, что делает их лёгкими для размещения на рабочем столе. Шариковые кактусы медленно растут и не требуют частого полива. Они добавят немного зелени и уюта в ваш офис.

Красота суккулентов

1. Алоэ вера. Алоэ вера — один из самых популярных видов суккулентов. Он обладает многочисленными полезными свойствами, включая способность очищать воздух от вредных веществ. Алоэ вера требует яркого освещения, но может приспособиться к условиям с ограниченным доступом к солнечному свету. Он также может быть использован в качестве лечебного средства для ожогов и солнечных ожогов.

2. Живая каменная роза. Живая каменная роза — это суккулент, который выглядит как миниатюрная версия розы. Его листья имеют текстуру, напоминающую камень, что придает ему особый шарм. Живая каменная роза может расти в условиях с ограниченным доступом к солнечному свету и требует очень мало воды. Этот суккулент станет прекрасным акцентом на вашем рабочем столе.

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Эти ПЯТЬ ошибок УБИВАЮТ кактусы и суккуленты. Как ухаживать за суккулентами
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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