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5 естественно охлаждающих дом растений

2:33
Садоводство

Когда наступает лето, мы все стремимся создать комфортные условия в наших домах, чтобы избежать жары. Кондиционеры и вентиляторы являются распространёнными способами охлаждения помещений, но что, если вы узнаете, как можно достичь естественного охлаждения с помощью растений?

Эвкалипт — естественный охладитель воздуха

Эвкалипт, известный своими ароматными листьями, не только создает приятную атмосферу, но и может помочь снизить температуру вашего дома. Его листья выделяют масло, которое при испарении создает охлаждающий эффект. Поставьте несколько веток эвкалипта в вазу и поместите их в комнаты, где вы хотите создать прохладу. Это прекрасное дополнение к вашему интерьеру, которое также поможет уменьшить жару.

Вечнозелёный папоротник — свежесть и охлаждение

Вечнозеленый папоротник — это еще одно растение, которое поможет охладить ваш дом. Он обладает способностью увлажнять воздух и создавать прохладу. Поместите вечнозеленый папоротник в горшок и расположите его в комнатах с высокой температурой. Он поможет увлажнить и охладить воздух, создавая более комфортные условия.

Мята — природный кондиционер, свежесть и аромат

Мята не только добавляет свежесть в ваши коктейли и блюда, но и может служить естественным кондиционером для вашего дома. Выращивание мяты на подоконнике или в саду создаст прохладную атмосферу. Вы можете использовать мяту для приготовления прохладных напитков или просто наслаждаться ее освежающим ароматом, который будет заполнять ваш дом.

Каменная роза — красота и прохлада

Каменная роза, или сансевьерия, является растением, которое не только придаст вашему дому красоту, но и поможет снизить температуру воздуха. Она имеет способность абсорбировать ультрафиолетовые лучи и охлаждать окружающую среду. Разместите каменную розу в комнатах с ярким солнечным светом, чтобы создать естественную прохладу.

Алоэ вера — увлажнение и охлаждение

Алоэ вера известна своими увлажняющими свойствами и способностью снижать температуру. Её густые листья содержат гелевидную субстанцию, которая помогает увлажнять воздух и создавать охлаждающий эффект. Поместите горшок с алоэ вера на видное место в вашем доме, чтобы наслаждаться прохладой и увлажненной атмосферой.

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5 растений, которые естественным способом охлаждают дом
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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