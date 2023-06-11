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Польза от выращивания лаванды в саду

Садоводство

Лаванда — это многолетнее растение с прямыми стеблями и узкими листьями. Ее яркие цветы имеют прекрасный аромат и обладают разнообразными лечебными свойствами. Во многих культурах лаванда используется в ароматерапии, кулинарии и в косметических целях.

Польза от выращивания лаванды в саду
Фото: https://centr-opt.com/

Выбор места для выращивания лаванды

Для успешного выращивания лаванды важно выбрать подходящее место. Лаванда любит солнечное положение и хорошую циркуляцию воздуха. Она требует хорошо дренированной почвы и не переносит избыточную влагу. Подумайте о климате вашего региона и выберите место, где лаванда будет получать достаточно солнечного света.

Подготовка почвы

Хорошая подготовка почвы играет важную роль в успешном выращивании лаванды. Лаванда предпочитает почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Если ваша почва слишком кислая, вы можете добавить известковую муку или древесную золу, чтобы снизить кислотность.

Выбор сорта лаванды

Существует множество сортов лаванды, и каждый из них имеет свои особенности. Выберите сорт, который подходит для вашего климата и учитывайте его размеры и аромат. Некоторые сорта могут быть более компактными и идеальными для выращивания в горшках, тогда как другие сорта могут иметь более яркие цветы или сильный аромат.

Посадка лаванды

Оптимальное время для посадки лаванды — это весна или осень. Подготовьте ямы, расстояние между ними должно быть около 30-45 см. Установите растения в ямы, убедитесь, что корни полностью покрыты почвой, и хорошо уплотните землю вокруг них. После посадки обеспечьте растения регулярным поливом, особенно в течение первого года.

Уход за лавандой

Лаванда является неприхотливым растением, но требует некоторого ухода. Важно поддерживать почву вокруг растений влажной, но не переувлажнять ее. Поливайте растения регулярно, особенно во время жаркой погоды. Удалите сорняки и мертвые цветы, чтобы способствовать более полному росту и цветению.

Сбор и использование лаванды

Лаванда обычно цветет в середине лета. Когда цветы распустятся, вы можете начать собирать их для использования. Отрежьте цветущие стебли и повесьте их вверх ногами в теплом, сухом месте для сушки. Сушеные цветы можно использовать для создания ароматных мешочков, ароматических масел, чая или для кулинарных целей.

Польза от выращивания лаванды

  • Расслабление и снятие стресса: Аромат лаванды известен своим успокаивающим и расслабляющим эффектом. Выращивание лаванды в саду позволит вам наслаждаться ее ароматом и создавать спокойную атмосферу вокруг.
  • Улучшение качества сна: Лаванда имеет успокаивающие свойства, которые могут помочь вам расслабиться перед сном и улучшить качество сна. Вы можете использовать сушеные цветы лаванды под подушкой или добавить несколько капель эфирного масла в диффузор для создания приятной атмосферы в спальне.
  • Ароматерапия и медицинские свойства: Лаванда широко используется в ароматерапии благодаря своим расслабляющим и антистрессовым свойствам. Ее эфирное масло может помочь снять головную боль, улучшить настроение и снизить тревожность.
  • Эстетическое украшение сада: Цветущая лаванда прекрасно выглядит в саду. Ее яркие фиолетовые или синие цветы добавят красок и привлекательности к вашему ландшафту.
  • Природный отпугиватель насекомых: Лаванда имеет естественные отпугивающие свойства и может помочь защитить ваш сад от насекомых, таких как комары или мухи. Ее аромат отталкивает многих вредителей.

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Чем так ценна лаванда? Лаванда — польза и вред для организма.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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