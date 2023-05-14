Настоящее чудо селекции на вашем садовом участке

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы ищете новый сорт груш для своего сада, то китайская груша Нэши может быть идеальным выбором. Этот уникальный сорт груш быстро завоевал популярность во всём мире благодаря своему сладкому вкусу и необычной внешности.

Фото: www.goodfruit. com/wp-content/uploads/atagoAsianPears2-3-feat.jpg

Груша Нэши имеет необычную форму, напоминающую яблоко. Она круглая, с плоской основой и вытянутым верхом. Внутри груша белая и сочная, с крупным семечком в центре. Она сладкая и сочная, с нежным ароматом и лёгкой текстурой.

Одним из главных преимуществ груши Нэши является её вкус. Она также богата питательными веществами, такими как

витамин С,

калий,

пищевые волокна,

которые могут помочь улучшить здоровье и защитить от различных заболеваний.

Грушу Нэши рекомендуется сажать весной или осенью, когда почва достаточно тёплая и влажная. Она должна быть высажена в яму, которая шире и глубже, чем корневая система растения. После посадки грушу Нэши необходимо регулярно поливать, чтобы почва оставалась влажной. Также необходимо проводить регулярно подкормку, чтобы обеспечить растение необходимыми питательными веществами.

Уход не отличается от ухода за другими сортами груш. Растение необходимо регулярно подкармливать, поливать и обрезать. Необходимо удалять все повреждённые и больные ветки, а также формировать крону растения. Грушу Нэши также нужно защищать от вредителей и болезней, для этого можно использовать различные препараты и методы борьбы.

Грушу следует собирать, когда она достигнет зрелости. Это обычно происходит в августе или сентябре. Собранную грушу нужно тщательно очистить от грязи и обработать антисептиком. Затем её можно хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 0 до 5 градусов Цельсия. Грушу Нэши можно также использовать для приготовления различных блюд и консервирования.