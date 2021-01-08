Не верить в Бога и отрицать COVID одинаково опасно - патриарх Кирилл

Коронавирус - не единственная пандемия, охватившая общество.

Так заявил в Рождественской проповеди патриарх Кирилл.

По его словам, неверие - враг общественного здоровья номер один, опережающий чисто биологические угрозы.

"Есть люди, которые вообще ни во что не верят - ни в болезни, ни в опасности, и пренебрегают врачебными советами, - сказал патриарх. - Есть также много людей, которые не верят в Бога... что очень опасно, даже смертельно.Точно так же, как это опасно сегодня, если люди не верят в распространение инфекции и отказываются предпринимать шаги, чтобы защитить себя."