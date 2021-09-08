Pravda.Ru опровергла ранее опубликованную информацию о "Росбалте"

Максим Виторган развёлся с Ксенией Собчак в 2019 году. Тогда актёр сочинил подробный пост о том, почему люди расстаются. И только теперь Виторган опубликовал текст двухлетней давности. В нём он проливает свет на причину разрыва с Собчак.