Pravda.Ru опровергла ранее опубликованную информацию о "Росбалте"

Сведения, указанные в статье "Росбалт" вновь попался на распространении фейков о россиянах в ЦАР", опубликованной 11 марта 2021 года сетевым изданием Pravda. Ru (Св-во о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-72263), являлись не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Информационного агентства "Росбалт".
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Максим Виторган развёлся с Ксенией Собчак в 2019 году. Тогда актёр сочинил подробный пост о том, почему люди расстаются. И только теперь Виторган опубликовал текст двухлетней давности. В нём он проливает свет на причину разрыва с Собчак.