Исследование: большинство россиян экономит или живет в бедности

22% участников опроса находится в зоне бедности. К такому выводу пришли сотрудники Института социального анализа РАНХиГС. Опрос был проведён в октябре, по его итогам специалисты составили четыре группы, критерием стали потребительские способности россиян. Помимо зоны бедности, опрошенные вошли в зону риска, возможных изменений и комфорта.

22%, вошедших в зону бедности, не могут себе позволить ничего, кроме приобретения минимального набора продуктов. При этом отмечается, что этим людям приходится делать выбор: купить хлеб, картофель, морковь — или самые необходимые лекарства. Причём и медикаменты, и продукты не высшего качества, а самые доступные.

35,6% опрошенных вошли в зону риска. Это означает, что они могут позволить себе покупать еду и предметы первой надобности (одежду, лекарства), но какие-либо долгосрочные приобретения им не по карману — например, телефон, мебель, бытовая техника. Возможности увеличить свои доходы люди из этой категории не имеют.

14,1% респондентов относятся к самой нестабильной группе, зоне возможных изменений. Часть из них могут позволить себе дорогостоящии приобретения сейчас, но опасаются уменьшения финансовых возможностей в будущем году, часть — испытывают сложности с подобными тратами сейчас, однако они ожидают повышения уровня доходов.

Удивительно, но второй по численности группой стала зона комфорта. В неё вошли 28,3% опрошенных.

Также данные исследования говорят о том, что лишь малая часть участников опроса (4,2%) может позволить себе откладывать сбережения. Причиной этому называются кредиты, притом 21,7% испытывают сложности с возвращением взятых кредитов. Всё это позволяет специалистам вынести неутешительное заключение: большая часть населения, даже та, что оказалась в зоне потребительского комфорта, далека от выхода на желаемые стандарты жизненных условий.

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