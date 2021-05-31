Политолог: Макрон старается сохранить влияние Франции в бывших колониях

Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время "удивляет" мировую общественность: то речами о Наполеоне, то вразрез с мнением ЕК — о России, то извиняется за давние деяния своей страны…

Что всё это значит? Он решил вдруг стать миротворцем? Или кем?

Политолог, доктор исторических наук Игорь Ковалёв считает, что это связано с тем, что Франция как колониальная держава чувствует ответственность за свои бывшие колонии.

Впрочем, пояснил политолог в интервью "Правде.Ру", есть в словах Макрона и политическая составляющая.

"Это не просто ответственность за бывшие колонии, но и желание сохранить свое присутствие в таком важном современном мировом регионе, как Африка, за которую идет настоящая битва. И Китай свое присутствие в Африке наращивает, и другие державы. То есть это достаточно важный с точки зрения необходимых для современной экономики ресурсов в регион. И, конечно, заявление, сделанное Макроном в Руанде, имеет не только морально-этическую подоплеку, но и продиктовано необходимостью сохранить свое присутствие, сохранить свое влияние в бывших колониях. То есть такой современный вариант неоколониализма".