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Макрон покаялся от имени Франции за геноцид в Руанде

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь с официальным визитом в Руанде, посетил Мемориал геноцида в Кигали, где признал "огромную ответственность” Франции за события 1994 года, в результате которых за 100 дней были убиты 800 тысяч человек.

Макрон покаялся от имени Франции за геноцид в Руанде

Макрон попросил прощения у выживших, отметив, что хотя Франция "не была соучастницей” геноцида, но несла ответственность, потому что

"не прислушалась к тем, кто предупреждал её о надвигающейся резне, и встала на сторону режима геноцида из-за слепоты тогдашнего президента Франсуа Миттерана и его окружения к расистской и геноцидной траектории правительства хуту, поддерживаемого Парижем".

Визит французского лидера в Руанду и его "покаянное" выступление были представлены как "заключительный этап нормализации отношений” между двумя странами после более чем 25-летней напряжённости, вызванной ролью Франции в трагедии Руанды.

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Как геноцид в Руанде изменил мир?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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