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Президент Франции: Наполеон - часть каждого из нас

Мир » Европа » Евросоюз

5 мая во Франции прошли мероприятия, посвященные 200-летней годовщине смерти Наполеона Бонапарта.

Президент Франции: Наполеон - часть каждого из нас

Эмманюэль Макрон присутствовал на памятной церемонии у гробницы Наполеона в Париже и возложил венок к его могиле.

По окончании церемонии президент выступил с речью в Институте Франции, во врем которой заявил, что "бывший император является частью каждого француза”, поэтому в годовщину его смерти страна "поминает, а не празднует".

Макрон напомнил, что Наполеон сильно расколол Францию:

  • есть те, кто считает его военным гением и высшим политтехнологом, заложившим основы французской администрации — ввел кодекс Наполеона, орден почетного легиона и гражданский кодекс;
  • есть те, кто считает его деспотом, чья воинственность убила тысячи людей, и кто вновь ввел рабство, которое было запрещено после революции.

В своем выступлении перед историками и учащимися средних школ Макрон сказал:

" Наполеон может быть как душой мира, так и дьяволом Европы. Мы берем на себя ответственность за всех. Мы любим Наполеона, потому что его жизнь дает нам понимание того, что возможно всё, если мы примем приглашение рискнуть".

Напомним, Наполеон умер 5 мая 1821 года на британском острове Святой Елены в Южной Атлантике, куда он был сослан после поражения в битве при Ватерлоо. Ему был 51 год. Точная причина смерти остается загадкой.

Французы не оценили порыв президента

Решение Макрона порвать с нежеланием его предшественников отмечать место Наполеона во французской истории вызвало ожесточенный скандал вокруг празднования, в основном в социальных сетях.

Однако, Фредерик Даби, генеральный директор опросной компании Ifop, сказал, что большинство французов поддержат празднование этого события, потому что "у них есть страсть к французской истории”.

Он добавил:

"Они [критики] в действительности составляют очень большое меньшинство. Социальные сети — это не Франция.”

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Автор: Ольга Лебедева
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