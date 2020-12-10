Бокал шампанского прививке не помеха

Широкий резонанс среди россиян вызвало вчерашнее заявление главы Роспотребнадзора о том, что те, кто планирует поставить прививку от коронавируса должны будут в Новогоднюю ночь соблюдать "сухой закон".

Последовавшее за этим разъяснение руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александра Гинцбурга, что "бокал шампанского никак не повредит" и вовсе внесло смятение в умы людей.

Так можно или нет? Корреспондент "Правды.Ру" узнал у доктора медицинских наук, невролога Яна Власова, председателя Общественного Совета по защите прав пациентов при Росстрахнадзоре.

Так пить или не пить в Новый год, если хочешь сделать прививку от короны?

- Бокал шампанского - это не пить, что называется. Это просто бокал шампанского. Но все остальное - лучше не надо.

Зачем надо рисковать? А бокальчик шампанского вполне себе.

Нет, грубо говоря, алкоголь и в кефире есть, и в квасе. Поэтому утверждать, что какой-то напиток категорически противопоказан, в принципе я не стал бы.

А большие дозы и крепкие напитки, конечно, нельзя.

Только, боюсь,что из-за этого многие люди будут стараться после Нового года прививаться...

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