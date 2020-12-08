Вакцина от COVID или бокал шампанского? – вот в чём вопрос…

Приближающаяся Новогодняя ночь неожиданно "расколола" научное сообщество и вызвала дискуссию о совместимости вакцины от коронавируса и алкоголя.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "по крайней мере за две недели до иммунизации абсолютно необходимо отказаться от употребления алкоголя".

По её словам, после первой инъекции люди должны воздерживаться в употребления спиртного в течение шести недель, чтобы обеспечить правильное функционирование иммунной системы и максимизировать шансы развития резистентности к вирусу.

А вот руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург говорит, что поднять тост за Новый год вакцина не помешает: