Вакцина от COVID или бокал шампанского? – вот в чём вопрос…

Приближающаяся Новогодняя ночь неожиданно "расколола" научное сообщество и вызвала дискуссию о совместимости вакцины от коронавируса и алкоголя.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "по крайней мере за две недели до иммунизации абсолютно необходимо отказаться от употребления алкоголя".
По её словам, после первой инъекции люди должны воздерживаться в употребления спиртного в течение шести недель, чтобы обеспечить правильное функционирование иммунной системы и максимизировать шансы развития резистентности к вирусу.
А вот руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург говорит, что поднять тост за Новый год вакцина не помешает:
"Алкоголь оказывает вредное воздействие не только на поведение человека, но и на функционирование иммунной системы, но один бокал шампанского еще никому не повредил."
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