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Диетолог составила "коронавирусное" новогоднее меню

Общество

Пандемия коронавируса, не спрашивая, вносит свои коррективы во все сферы нашей жизни… и даже в новогоднее меню.

Диетолог составила "коронавирусное" новогоднее меню

Какие блюда не следует ставить на стол в этот Новый год, а какие рецепты, наоборот, стоит освоить к застолью, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Восточный календарь тут ни при чём — коррективы в традиционное меню вносит коронавирус. Особенно внимательно к выбору блюд для новогоднего застолья следует отнестись тем, кто болеет или недавно переболел инфекцией.

Наиболее частые симптомы COVID-19 — слабость, отсутствие обоняния и аппетита: вряд ли в таком состоянии человек захочет предаваться чревоугодию. Да и не нужно: "Тяжёлая пища может стать той соломинкой, что переломила хребет верблюду", — предостерегает диетолог. Предпочтение лучше отдать несложным в приготовлении и легким в усвоении блюдам.

Это, например, птица, крольчатина, рыба в отварном или запечённом виде, зелёные салаты, творожные десерты, желе, смузи. И, самое главное:

"Алкоголь — провокатор ухудшения состояния. Его нужно исключить, он угнетает организм, сжижает кровь и ведет к интоксикации. Можно разве что один глоток шампанского, но лучше исключить даже это", — рассказала Елена Соломатина изданию "Вечерняя Москва".

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в целом согласен с рекомендациями диетолога:

"Всё очень индивидуально, и любой врач в нашей стране при первой возможности предложит исключить алкоголь. Вообще, любое злоупотребление чревато. Из пищи нужно убрать всё, что создает лишнюю нагрузку для организма".

Так что на этот "коронавирусный" Новый год, похоже, придётся обойтись без традиционных оливье и селёдки под шубой, а вот "заливная рыба" — будет самое то.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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