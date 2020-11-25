Пульмонолог: совет встречать Новый год большой компанией - глупость

Вчера знаменитый теледоктор Александр Мясников сорвал виртуальные аплодисменты, посоветовав россиянам не чураться больших компаний в новогоднюю ночь. И отметить праздник так, как привыкли — с размахом, без оглядки на коронавирус.

С ним категорически не согласен пульмонолог Пётр Яблонский, директор Института фтизиопульмонологии, главный специалист по торакальной хирургии, декан медицинского факультета Санкт-Петербургского университета которого "Правда.Ру" попросила прокомментировать совет врача-телеведущего.

— Конечно, я не могу поддержать эти рекомендации, потому что ничего другого, кроме ограничительных мероприятий сегодня в борьбе с вирусом человечество пока не придумало.

И, конечно, пропаганда таких, простите, сборищ — это просто провокация дальнейшего роста заболеваемости этой инфекцией.

Я не знаю, может быть, он в шутку это сказал. Я не могу поверить, что серьезный человек может… такое всерьёз посоветовать.

Что такое семья?

Семья — это дети, прежде всего. И концентрация ACE 2 рецептора у детей в 2 раза меньше, чем у взрослых:

они переболевают легко,

они не замечают этой болезни,

они являются идеальными переносчиками этой заразы.

А ещё семья — это бабушки и дедушки. Самый восприимчивый контингент.

И чем может обернуться "семейный Новый год"?

Мне кажется, Мясников сделал опрометчивое и ошибочное заявление. И его надо развенчать.

Дети отдельно, старшее поколение отдельно? Лучше пережить этот период, а там уже всем собираться, правильно?

Конечно. Семья — это братья, сестры, у них свои дети. Поэтому надо его праздновать семейно, но изолированно семейно.

Перезвонимся по телефону, встретимся парами, семья с семьей, но не так, чтобы 5-6 семей вместе. Если, конечно, не планируем все вместе на соседние больничные койки приземлиться потом.