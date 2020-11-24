Доктор Мясников: встречать этот Новый год надо в большой компании

Пандемия коронавируса не должна как-то повлиять на встречу Нового года. Равно как и испортить россиянам праздник.

Самый знаменитый теледоктор, Александр Мясников, посоветовал встречать 2021-ый в большой компании родных и друзей.

Новый год нужно отмечать как и раньше — в компании родственников и друзей, несмотря на пандемию коронавируса. Такой совет дал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Как клиницист говорю, что праздники надо справлять, жизни надо радоваться, и человеком свободным себя необходимо чувствовать!" — написал Мясников в своём ТГ-канале:

из ТГ - Доктор Мясников

Единственное, от чего доктор Мясников предостерегает россиян — от корпоративов: