Навальный - перчинка для придания остроты историческому противостоянию

МИД России вчера выступил с заявлением, в котором предупредил, что Германия и её союзники по НАТО и ЕС будут нести ответственность за действия Берлина в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

По мнению Сергея Городникова, директора в Центре разработок глобальной политики, всё происходящее сейчас вполне в духе давнего, исторически сложившегося противостояния.

Экскурс в историю

На европейском континента с X века начали складываться два цивилизационных спектра:

римско-исламский центр, образованный вокруг Германии, т. н. германско-имперская, Великая империя германской и римской нации;

русский византийский центр.

И между ними идёт стратегическая борьба уже больше тысячи лет.

Это стратегическая борьба идеологий. Как только появляется более передовая идеология — начинается наступление.

Так после протестантской реформации в Европе началось развитие городского хозяйства буржуазно-капиталистического и сразу последовало наступление на Россию.

Пётр Великий провёл идеологическую реформу, интегрировав русское православие в германский лютеранский протестантизм таким образом, что православное сознание развивалось в сельском хозяйстве, а протестантское сознание, протестантское образование, культура развивались в городах, в первую очередь в столицах. И это отражалось в элитах.

У нас вся элита всегда со времён Петра Великого бралась из лютеранских стран, из лютеранских княжеств. И когда наступил кризис лютеранской идеологии во второй половине XIX, Российская империя стала резко сдавать идеологически.

Как реакция появился ленинский коммунизм — более передовая идеология. И она начала свою экспансию.

Кстати, Россия тогда впервые начала экспансию в Европе, захватывая территории, пространства, вытесняя Германию.

Как реакция возник немецкий национал-социализм, который пытался воспрепятствовать подчинению Германии России.

Сейчас это продолжается.

Крах Советского Союза — это был крах идеологический. Крах одновременно и византийской идеологии земледельческого религиозного сознания и крах коммунизма, индустриального пролетарского коммунизма.

Сегодня в мире

Естественно, в Европе началось наступление Германии. Германия начинает формировать свой новый рейх, пятый рейх.

И этот пятый рейх опирается на национал-идеалистическую идеологию. Посредством национал-социалистической идеологии Германия вытесняет Россию из Восточной Европы, в том числе из тех территорий, которые России принадлежали с XVII века — это Украина и Белоруссия.

Идёт идеологическое вытеснение. Оно неизбежно, потому что именно Германия превращается в условиях кризиса Соединённых Штатов в центр германской протестантской цивилизации. Она экономически, финансово и расово более здорова, чем США.

Англосаксонская цивилизация идёт в упадок. Германия перехватывает знамя англосаксонской цивилизации в западном мире.

И в этом смысле она неизбежно ведёт имперскую политику вытеснения, выдавливания России из Европы. Идёт нормальная борьба. И это борьба приведёт:

либо к катастрофе России, потому что без идеологии Россия развалится в конечном итоге, национал-социализм победит и у нас;

либо в России возникнет новая идеологическая концепция — более современная, чем национал-социализм, более приемлемая современному городскому населению, дающая толчок экономическому, социальному, цивилизационному стремительному развитию. И тогда Россия опять начнёт наступать.

Тогда начнётся выдавливание Германии из Восточной Европы вплоть до Западной Европы.

- А причем тут Навальный?

- Навальный в этой игре пешка. У него никакой идеологии, никакой партии.

Он не субъект, он — объект политических игр.

И его используют для более сложных, более серьёзных игр.

Не было бы Навального, появился бы кто-то другой. Был Немцов в своё время. Немцова убили — исчерпали эту тему. Магницкий был — тоже исчерпали. Уже скучно, никому неинтересно. Появляется новый — Навальный.

- Новая фигура?

- Даже не фигура, а некий новый файл в этой игре для обновления, для оживления самой игры.

Его будут использовать по полной.

Так как уже исчерпана проблема с авиалайнером М-17. Донбасс уже не возбуждает западное мнение.

На этом фоне Навальный становится новой пешкой, которая позволяет возбудить антирусские настроения, позволяет политически выдавливать и вводить такие санкции, которые обеспечивают Германии и на переговорах превосходство.

Вот увидите: она теперь будет больше требовать льгот по "Северному потоку-2".

Навальный становится предметом серьёзной торговли, в которой и цивилизационные вопросы, и политические, и идеологические, и финансовые, и экономические переплетаются.