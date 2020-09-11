Навальный - перчинка для придания остроты историческому противостоянию

МИД России вчера выступил с заявлением, в котором предупредил, что Германия и её союзники по НАТО и ЕС будут нести ответственность за действия Берлина в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
По мнению Сергея Городникова, директора в Центре разработок глобальной политики, всё происходящее сейчас вполне в духе давнего, исторически сложившегося противостояния.
На европейском континента с X века начали складываться два цивилизационных спектра:
И между ними идёт стратегическая борьба уже больше тысячи лет.
Это стратегическая борьба идеологий. Как только появляется более передовая идеология — начинается наступление.
Так после протестантской реформации в Европе началось развитие городского хозяйства буржуазно-капиталистического и сразу последовало наступление на Россию.
Пётр Великий провёл идеологическую реформу, интегрировав русское православие в германский лютеранский протестантизм таким образом, что православное сознание развивалось в сельском хозяйстве, а протестантское сознание, протестантское образование, культура развивались в городах, в первую очередь в столицах. И это отражалось в элитах.
У нас вся элита всегда со времён Петра Великого бралась из лютеранских стран, из лютеранских княжеств. И когда наступил кризис лютеранской идеологии во второй половине XIX, Российская империя стала резко сдавать идеологически.
Как реакция появился ленинский коммунизм — более передовая идеология. И она начала свою экспансию.
Кстати, Россия тогда впервые начала экспансию в Европе, захватывая территории, пространства, вытесняя Германию.
Как реакция возник немецкий национал-социализм, который пытался воспрепятствовать подчинению Германии России.
Сейчас это продолжается.
Крах Советского Союза — это был крах идеологический. Крах одновременно и византийской идеологии земледельческого религиозного сознания и крах коммунизма, индустриального пролетарского коммунизма.
Естественно, в Европе началось наступление Германии. Германия начинает формировать свой новый рейх, пятый рейх.
И этот пятый рейх опирается на национал-идеалистическую идеологию. Посредством национал-социалистической идеологии Германия вытесняет Россию из Восточной Европы, в том числе из тех территорий, которые России принадлежали с XVII века — это Украина и Белоруссия.
Идёт идеологическое вытеснение. Оно неизбежно, потому что именно Германия превращается в условиях кризиса Соединённых Штатов в центр германской протестантской цивилизации. Она экономически, финансово и расово более здорова, чем США.
Англосаксонская цивилизация идёт в упадок. Германия перехватывает знамя англосаксонской цивилизации в западном мире.
И в этом смысле она неизбежно ведёт имперскую политику вытеснения, выдавливания России из Европы. Идёт нормальная борьба. И это борьба приведёт:
Тогда начнётся выдавливание Германии из Восточной Европы вплоть до Западной Европы.
- Навальный в этой игре пешка. У него никакой идеологии, никакой партии.
Он не субъект, он — объект политических игр.
И его используют для более сложных, более серьёзных игр.
- Даже не фигура, а некий новый файл в этой игре для обновления, для оживления самой игры.
Так как уже исчерпана проблема с авиалайнером М-17. Донбасс уже не возбуждает западное мнение.
На этом фоне Навальный становится новой пешкой, которая позволяет возбудить антирусские настроения, позволяет политически выдавливать и вводить такие санкции, которые обеспечивают Германии и на переговорах превосходство.
Навальный становится предметом серьёзной торговли, в которой и цивилизационные вопросы, и политические, и идеологические, и финансовые, и экономические переплетаются.
Политики стирают грань сатиры и реальности.