МИД: Берлин взял недопустимый тон в деле с Навальным и будет отвечать

МИД России выступил с заявлением, в котором предупредил, что Германия и ее союзники по НАТО и ЕС будут нести ответственность за действия Берлина в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, Берлин пытается дискредитировать Россию на мировой арене, одновременно пренебрегая запросами о состоянии блогера.

"Послу Германии в Москве был заявлен решительный протест в связи с необоснованными обвинениями правительства Германии в адрес России в связи с болезнью и госпитализацией российского гражданина Алексея Навального, а также очевидным использованием его положения Берлином в качестве предлога для дискредитации нашей страны на международной арене, — говорится в заявлении МИД РФ. — Правительство Германии и его союзники в рамках НАТО и Европейского Союза будут нести полную ответственность за последствия такой политики."(цитата ТАСС)

Российские дипломаты потребовали от Германии предоставить подробный ответ на официальный запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа 2020 года, в котором Берлин просил предоставить подробную информацию о лечении, диагнозе и результатах анализов Навального, а также предоставить копию медицинской карты пациента и биологические материалы для сравнительного исследования.

Если Берлин не ответит на запрос России, Россия сочтет это "откровенной враждебной провокацией" и "отказом германского правительства помочь установить истину путем беспристрастного расследования".