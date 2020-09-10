Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Осуждённый за "пьяное" ДТП Ефремов получил первую передачу в СИЗО
"Просто гной": Пугачёва оценила состояние современной музыки
Российские туристы в Турции жалуются на отсутствие дискотек
Азиза отменила свадьбу, узнав об измене возлюбленного
Жёнам и детям призывников будут выплачивать пособия от государства
Футурологи рассказали, как технологии изменят человека к 2030 году
Данила Козловский случайно запустил флейту в зрителя и попал под суд
Треть россиян считает, что отношения с Белоруссией ухудшаются
В Железноводске узаконят "курортный рубль", введённый в 2018 году

МИД: Берлин взял недопустимый тон в деле с Навальным и будет отвечать

Политика

МИД России выступил с заявлением, в котором предупредил, что Германия и ее союзники по НАТО и ЕС будут нести ответственность за действия Берлина в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

МИД: Берлин взял недопустимый тон в деле с Навальным и будет отвечать

По мнению российского внешнеполитического ведомства, Берлин пытается дискредитировать Россию на мировой арене, одновременно пренебрегая запросами о состоянии блогера.

"Послу Германии в Москве был заявлен решительный протест в связи с необоснованными обвинениями правительства Германии в адрес России в связи с болезнью и госпитализацией российского гражданина Алексея Навального, а также очевидным использованием его положения Берлином в качестве предлога для дискредитации нашей страны на международной арене, — говорится в заявлении МИД РФ. — Правительство Германии и его союзники в рамках НАТО и Европейского Союза будут нести полную ответственность за последствия такой политики."(цитата ТАСС)

Российские дипломаты потребовали от Германии предоставить подробный ответ на официальный запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа 2020 года, в котором Берлин просил предоставить подробную информацию о лечении, диагнозе и результатах анализов Навального, а также предоставить копию медицинской карты пациента и биологические материалы для сравнительного исследования.

Если Берлин не ответит на запрос России, Россия сочтет это "откровенной враждебной провокацией" и "отказом германского правительства помочь установить истину путем беспристрастного расследования".

"Это будет чревато последствиями для российско-германских отношений и может осложнить международную обстановку", — заявили в министерстве.

 

Последние материалы
Эксперт: "резиновых" квартир не будет - нормы закона не позволяют
О чем свидетельствуют наши сны
Русичи нанимали викингов за валюту
Столкновения Греции с Турц﻿ией — подарок для Эрдогана
СМИ обнаружили связь подозреваемой в отравлении Навального Певчих с ФБК
Осуждённый за "пьяное" ДТП Ефремов получил первую передачу в СИЗО
"Просто гной": Пугачёва оценила состояние современной музыки
Российские туристы в Турции жалуются на отсутствие дискотек
"Американские уголки" для СНГ
Лукашок: Белоруссии нужны серьёзные политические перемены
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Константин Затулин: Тихановской стоит верить

Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.

Константин Затулин: Тихановской стоит верить
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья
Новости Украины
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Политика. Новости и аналитика
Росстат: чиновники потеряли 430 миллиардов рублей господдержки
Игорь Буккер Русичи нанимали викингов за валюту Игорь Буккер Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова Наталия Красовская Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния Наталия Красовская
Комментарии
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния
Игорь Коротченко: нельзя было Навального отдавать западным специалистам
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Почему AstraZeneca выбыла из гонки за лучшее средство от коронавируса
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Можно ли вылечить простуду за один день?
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников