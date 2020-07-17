Мнение: желающих "отжать" у России территории теперь поубавится

Одна из поправок в Конституцию РФ — о нерушимости государственных границ — касается запрета на отчуждение российских территорий.

После этого Госдумой единогласно был принят закон, согласно которому отчуждение части территории РФ и даже призывы к этому будут приравниваться к экстремизму. То есть такие "товарищи", как латвийский политик Александр Кирштейнс, мечтающий "расчленить" Россию и регулярно миру представляющий свои "прожекты" на эту тему, теперь, видимо, должны будут поутихнуть.

Или нет? Своим видением того, как будет работать новый Закон, с корреспондентом "Правды.Ру" поделился заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.

- Это действительно для нас имеет очень актуальное значение, потому что тема Крыма (уж извините, но я об особо наболевшем) как территория, которая якобы аннексирована и оккупирована Российской Федерацией, не сходит с международной повестки дня. К сожалению.

Плюс еще Украина постоянно пытается, особенно Зеленский активизировался, тему Крыма пристегнуть к другим проблемам — к Юго-Востоку, чуть ли не к "Минским соглашениям" и так далее, и так далее.

Плюс эти бесконечные разговоры Меджлиса крымских татар, который у нас в России уже запрещен законодательством. Так этот "Меджлис в изгнании" говорит о деоккупации, о возвращение Крыма в состав Украины постоянно.

Конечно, не просто говорит, а оказывает определенное влияние на проживающих в Крыму крымских татар, по крайней мере, на ее какую-то часть. Не будем сейчас засчитывать, сколько этих процентов, но, тем не менее, мы знаем точно, что Меджлис в свое время пользовался влиянием на более чем половину крымских татар взрослого населения, я имею в виду с избирательным правом, контролировал. Сейчас, конечно, это поубивалось. Но, тем не менее, определенная часть в этом смысле крымских татар все равно придерживается тоже такой же точки зрения.

Так вот, введение в действие этой поправки в Конституцию и на ее основе принятие соответствующего закона, конечно, будет действовать успокаивающе на такого рода людей.

Мы теперь четко представляем, до тех пор пока Крым находится в составе Российской Федерации, а Российская Федерация сохраняет свои позиции как государство, то, естественно, эта тема сегодня будет исключена. Только безумец может, как говорится, пытаться действовать где-то вопреки этому решению. Поэтому, конечно, я абсолютно убежден, что эти люди будут себя вести более спокойно.

Мы знаем одно: сегодня Крым надежно защищен и имеет конституционные гарантии сохранения в составе Российской Федерации, Российская Федерация как суверенное государство укрепило свои позиции суверенитета и будет более уверенно смотреть на свое будущее. Это, безусловно, для Крыма чрезвычайно важно.

Так же можно сказать о других территориях?

- Это конечно. Я в свое время до 14 лет проживал на Сахалине, мне близка тема Курил, южной части Сахалина. Поэтому и для этой части территории России это тоже успокаивающе будет действовать. Я думаю, что в Японии будут теперь более трезво смотреть на эту ситуацию.

И Калининград, конечно, который тоже является предметом активных спекуляций на международном уровне, с точки зрения использования его территориальной близости как российского анклава. В этом смысле тоже.

Безусловно, для России поправка имеет чрезвычайно важное значение, поскольку наша громадная территория является соблазном для многих в мире попробовать расшатать ситуацию изнутри, попробовать расчленить, отщипнуть и так далее.

В этом смысле Россия укрепила свой суверенитет и иммунитет. Мы очень рады.

Поэтому крымчане так и проголосовали: почти 91% высказался за поддержку этих поправок. По-моему, это третий результат по России. И явка у нас была высокая: порядка 82%.