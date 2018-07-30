Латвийский политик "разделил" российские территории "по соседям"

Известный своей рьяной русофобской позицией и скандальными выпадами в адрес нашей страны латвийский политик Александр Кирштейнс решил обсудить с Twitter-сообществом возможный распад России.

Кирштейнс поделился с читателями картой некоего немецкого географа, на которой Россия раздроблена и части ее территорий "отошли" близлежащим странам.

К слову, идея "поделить" российские земли, похоже,стала для Кирштейнса навязчивой.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру",он ее уже озвучивал.

В Прибалтике призвали разделить Россию на части

"Гениальную" идею выдвинул латвийский депутат Александр Кирштейнс. На своей странице в twiiter политик заявил, что Россию следует поделить на части.

Принцип разделения, по мнению депутата, должен быть простой - этнический.

"Только когда Россия поделится на более мелкие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, и в Европе наступит мир на долгие годы", - заявил Кирштейнс.

Это был не отдельный пост, посвященный делению России, автором которого стал Кирштейнс. Так он отреагировал в комментариях на публикацию, посвященную переделанному варианту гимна Советского Союза, слова которого написал Владимир Войнович. Его выложил пользователь Евгений Понасенков.

"Вариант ГИМНА Войновича: Распался навеки союз нерушимый, Стоит на распутье великая Русь... Но долго ли будет она неделимой Я этого вам предсказать не берусь. К свободному рынку от жизни хреновой, Спустившись с вершин коммунизма, народ Под флагом трехцветным с орлом двухголовым...", - этот твит вызвал такую реакцию латвийского политика.

Читайте также:

Как НАТО и Латвия дружат против России