Лётчик-испытатель считает, что в падении Су-57 нет ничего страшного

Ранним утром 24 декабря истребитель Су-57 упал в Хабаровской области. На вопросы "Правды.Ру" о возможных причинах крушения ответил Юрий Михайлович Сытник, заслуженный пилот России, член Комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения.

Это проходная модель, на основе которой строится Су-57. Это Т-50. Это не серийный экземпляр, на нём летают только летчики-испытатели. И они могли специально завалить самолёт. В рамках испытаний и нерасчетные перегрузки могут делать запредельные, проверять какую-то новую деталь и так далее. Возможно, это запланированный развал в воздухе. Но скорее незапланированный, потому что 160 км от аэродрома. Вряд ли в падении виноват летчик, потому что у испытателей очень высокая квалификация, особенно на заводах "Сухого". Это очень грамотные специалисты и великие летчики. Правда, все безбашенные. Они могут там заложить, такую перегрузку создать и на такой режим выйти, что в боевых частях вряд ли кто-то это сделает.

Может ли возникнуть внезапная техническая неисправность на этапе, когда модель уже сдают заказчику?

Да. Именно поэтому каждая модель после сборки испытывается. Может быть, где-то допущена неточность при сборке, может быть, какая-то деталь нерасчетной нагрузки. Все это проверяется. Бывает по три-четыре полёта на модель. Я сам так много лет отработал. Сделали самолёт — тебя вызывают. Поднимаешься на 15-20 минут. Отлетал, садишься, снимается расшифровка, смотрят какой-то узел, что-то регулируется, снова подъем. И так весь день, а налетаешь всего час с небольшим из-за этих пауз на проверки. Эти испытания — очень кропотливая и творческая работа по доводке самолета к серии. Уже потом идут эксплуатационные испытания. Су-57 уже на эксплуатационных испытаниях в боевых частях.

У заводских летчиков, когда модель начинают испытывать после сборки, что угодно может быть, потому что это как раз они определяют пригодность машины к сдаче или к последующей доработке.

Но эта машина не Су-57. Я подчеркиваю, что это Т-50 — переходная модель, которая является прототипом. На ней как раз испытывается все-все, что потом поставят на основную модель Су-57.

Что известно про Су-57?

Это истребитель пятого поколения, мало заметный истребитель, так называемая "невидимка", превосходящая, как доказано, С-35 американский пятого поколения, у которого один двигатель, а у нашего — два. Поэтому живучесть самолета увеличивается в разы. Во-вторых, у него очень большая скорость, он может носить огромное количество вооружений. Наши пытались несколько раз встретиться с С-35 в Сирии, но они всегда уходят от столкновения. Потому что они столько вложили денег в эту машину и продают ее с такой помпой, что если они в сравнении с нашей машиной проиграют, эти вложения пропадут и все обратят внимание на Су-57.

Это трагическая случайность или какая-то системная проблема нашей авиации?

Нет. Если системная проблема есть, то специальные аналитики сразу ее определяют и исключают систему. Настолько этот завод хорош. Это случайность. Что-то нового оборудования, новой программы. Скорее, по программному обеспечению может проблема идти. Сейчас "чёрные ящики" найдут, там определят специалисты. Но ничего страшного в этом нет. Во-первых, это не боевая машина, а именно доводочная, на которой может происходить все, что угодно.